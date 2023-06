Odlot - przygotujcie chusteczki. Pixar pokazał pierwszą zapowiedź Randki Carla

Fot. Materiały prasowe

Pixar stworzył nową krótkometrażowkę w uniwersum filmu Odlot. W serialu zobaczymy, jak Carl Fredricksen przygotowuje się do pierwszej randki po śmierci swojej ukochanej żony Elle. Zobaczcie pierwszą oficjalną zapowiedź produkcji poniżej.

Dug Days to serial animowany Pixara, stworzony i napisany przez Boba Petersona. Miał premierę w 2021 roku i składał się z pięciu odcinków. Carl's Date to dodatek do serii, który pokaże dalsze losy Carla Fredricksena.

Dug Days: Carl's Date - pierwsza zapowiedź

https://twitter.com/Pixar/status/1668287738368651267

Warto dodać, że legendarny aktor Edward Asner nagrał wszystkie swoje dialogi do serii Dug Days, zanim zmarł w 2021 roku. W tym do Carl's Date. Fani będą mieć więc kolejną szansę, by usłyszeć go w tej niezapomnianej roli.

Dug Days: Carl's Date - plakat

Fot. Pixar

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara

Jakie bajki Disneya i Pixara skrywają największe tajemnice? W naszej galerii znajdziecie między innymi teorie na temat Ratatuj, Lilo i Stich, Krainy Lodu, Małej Syrenki, W głowie się nie mieści i Aladyna.