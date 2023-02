Odlot - Carl pójdzie na pierwszą randkę po śmierci żony. Nowa krótkometrażówka Pixara

Fot. Pixar

Pixar stworzył nową krótkometrażowkę o nazwie Dug Days: Carl's Date. Przedstawi perypetie bohatera znanego z popularnej animacji Odlot. Zobaczymy w niej, jak Carl Fredricksen przygotowuje się do pierwszej randki po śmierci swojej ukochanej żony Elle. Szczegóły dotyczące produkcji znajdziecie poniżej.

Warto wspomnieć o tym, że legendarny aktor Edward Asner nagrał wszystkie swoje dialogi do serii Dug Days, zanim zmarł w 2021 roku. W tym do Carl's Date. Fani będą mieć więc kolejną szansę, by usłyszeć go w tej niezapomnianej roli.

Odlot - Carl pójdzie na pierwszą randkę po śmierci żony

Dug Days to serial animowany Pixara, stworzony i napisany przez Boba Petersona. Miał premierę w 2021 roku i składał się z pięciu odcinków. Carl's Date to dodatek do serii, który pokaże dalsze losy Carla Fredricksena. Każdy, kto widział Odlot, wie jak wzruszający był to film. Biorąc pod uwagę, że bohater pójdzie na pierwszą randkę po odejściu Elle, widzowie mogą spodziewać się kolejnych wzruszeń.

Carl’s Date - premiera 10 lutego 2023 roku na platformie Disney+.

