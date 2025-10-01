Nowy serial twórcy Synów Anarchii jeszcze w tym roku! Pierwsze zdjęcia i data premiery Odrzuceni

fot. Netflix

Odrzuceni to nowa propozycja od twórcy Synów Anarchii, Kurta Suttera. Pełnił on funkcję reżysera, jednak wycofał się z produkcji w październiku 2024 roku. Netflix opublikował pierwsze zdjęcia z westernu i zdradził datę premiery, zaplanowaną na koniec tego roku.

Odrzuceni - pierwsze zdjęcia

Odrzuceni - fabuła, obsada, data premiery

Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

W główne role wcielą się Lena Headey i Gillian Anderson, a poza nimi w obsadzie znaleźli się Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O'Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland i Sarah White.

Premiera serialu Odrzuceni na platformie Netflix została zaplanowana na 4 grudnia.