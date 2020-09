Amazon Luna - nowy gracz na rynku cloud gamingu

Źródło: Amazon

Plotki krążące od kilku miesięcy po sieci w końcu się potwierdziły. Amazon poinformował o powołaniu do życia platformy streamingowej Luna, która pozwoli na odpalanie gier za pośrednictwem chmury. Choć firma nie podała oficjalnej daty startuserwisu, klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą zapisywać się do programu wczesnego dostępu, co oznacza, że lada moment mogą rozpocząć się beta testy nowej platformy. Jako pierwsi skorzystają z niej użytkownicy pecetów, komputerów macOS, iPhone’ów, iPadów oraz Fire TV. Na Androidową odsłonę będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

W fazie wdrożeniowej za dostęp do pakietu Luna+ trzeba będzie zapłacić 5,99 $ miesięcznie, a w ramach abonamentu otrzymamy możliwość odpalenia przeszło 100 gier w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach. Na liście wspieranych produkcji znalazły się takie tytuły jak Control, Watch Dogs: Legion, Resident Evil 7, Metro: Exodus czy Assassin's Creed: Valhalla. Co ciekawe, jeden abonament pozwoli strumieniować gry na dwa urządzenia jednocześnie, a w przyszłości firma planuje wdrożyć możliwość grania w rozdzielczości 4K.

Amazon Luna - panel aplikacji

Na tym jednak nie koniec możliwości, jakie zaoferuje nowa platforma. Amazon Luna będzie bowiem funkcjonować w formie usługi pakietowej – obok subskrypcji Luna+ do dystrybucji trafi także kanał Ubisoftu. W ramach tej subskrypcji użytkownicy będą mogli odpalać szereg gier tego wydawcy, a wybrane pozycje zostaną wzbogacone o DLC. Ten pakiet pozwoli na granie wyłącznie na jednym urządzeniu na raz. Na razie nie wiadomo, kiedy kanał Ubisoftu pojawi się w ofercie Amazon Luna i ile przyjdzie nam za niego zapłacić.

Korporacja wypuści także kontrole podobny do tego, jaki inżynierowie Google stworzyli dla Stadii. Z wyglądu sprzęt przywodzi na myśl pady od Microsoftu, ale różni się od klasycznych kontrolerów jednym istotnym szczegółem – komunikuje się bezpośrednio z chmurą gamingową, nie łączy się z zewnętrznymi urządzeniami przez Bluetooth. Takie rozwiązanie pozwoliło skrócić opóźnienie sygnału o 17 ms do 30 ms. I jak przystało na sprzęt Amazonu, pozwala korzystać z asystentki głosowej Alexa. Dzięki temu odpalimy gry wydając kontrolerowi polecenie głosowe.

Wygląda na to, że Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW i Google Stadia zyskały kolejnego poważnego konkurenta. Zwłaszcza że Luna jako jedyny serwis cloud gamingowy od początku działa na sprzętach z iOS-em. Firmie udało się obejść obostrzenia App Store uruchamiając usługę za pośrednictwem aplikacji webowej napisanej dla przeglądarki Safari. Za kilka miesięcy przekonamy się, czy Amazon Luna odniesie sukces na tym nowym, perspektywicznym rynku.