Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego

Odyseja to prawdopodobnie największa superprodukcja 2026 roku. Christopher Nolan dostał nieograniczone środki, by opowiedzieć o Odyseuszu, wojnie trojańskiej i powrocie bohatera do domu w swoim stylu. Matt Damon w wywiadzie zapowiada coś wielkiego.
Adam Siennica
Tagi:  Odyseja 
Odyseja fot.Empire
Magazyn Empire rozpoczął serię artykułów na temat widowiska Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. W związku z tym opublikowano pierwsze zdjęcia oraz zdobyto pierwsze wypowiedzi na jego temat. Pokazywaliśmy Wam, co sam filmowiec mówi o superprodukcji, ale Matt Damon, który gra rolę Odyseusza, również ma swoje przemyślenia o potencjalnie największej superprodukcji roku 2026. Mówi wprost: widzowie dostaną wszystko, czego oczekują od wielkiego letniego kinowego widowiska.

Odyseja - Matt Damon o filmie

- To powinien być najbardziej masywnie rozrywkowy film. Powinien sprawiać wrażenie mitycznego. Bez przesady powiem, że to było najlepsze doświadczenie w mojej karierze. Jednego dnia zobaczyłem gigantycznego konia na plaży i sobie myślę: "o cholera!". To było takie fajne! Mieliśmy następnego tygodnia kręcić sceny z koniem trojańskim, więc idę i pytam reżysera: "Jak to zrobimy?". A on na to: "Nie wiem. Dojdziemy do tego i coś wymyślimy" - wspomina Matt Damon.

Odyseja

Odyseja
fot.Empire
Według informacji magazynu Empire gigantyczna produkcja była kręcona w wielu rejonach globu, na pełnych oceanach, a w scenach pełnych rozmachu brało udział tysiące statystów, a do tego budowano gigantyczne scenografie. Na czele ze wspomnianym koniem trojańskim w skali 1 do 1.

Pomimo pytania, jakie Damon skierował do Nolana, aktor podkreśla, że reżyser nie owija w bawełnę i wszystko pokazuje na ekranie.

- Jeśli masz kryzys egzystencjalny, gdy mijasz syreny, będąc przypiętym do masztu, to to widzisz na ekranie. Jeśli mówi, że uciekasz tak, jakby od tego zależało twoje życie, przed cyklopem, to właśnie robisz. Chris nie owija w bawełnę!

Odyseja - premiera w 2026 roku w kinach.

Źródło: Empire

Adam Siennica
