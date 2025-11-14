Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego
Odyseja to prawdopodobnie największa superprodukcja 2026 roku. Christopher Nolan dostał nieograniczone środki, by opowiedzieć o Odyseuszu, wojnie trojańskiej i powrocie bohatera do domu w swoim stylu. Matt Damon w wywiadzie zapowiada coś wielkiego.
Magazyn Empire rozpoczął serię artykułów na temat widowiska Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. W związku z tym opublikowano pierwsze zdjęcia oraz zdobyto pierwsze wypowiedzi na jego temat. Pokazywaliśmy Wam, co sam filmowiec mówi o superprodukcji, ale Matt Damon, który gra rolę Odyseusza, również ma swoje przemyślenia o potencjalnie największej superprodukcji roku 2026. Mówi wprost: widzowie dostaną wszystko, czego oczekują od wielkiego letniego kinowego widowiska.
Odyseja - Matt Damon o filmie
Według informacji magazynu Empire gigantyczna produkcja była kręcona w wielu rejonach globu, na pełnych oceanach, a w scenach pełnych rozmachu brało udział tysiące statystów, a do tego budowano gigantyczne scenografie. Na czele ze wspomnianym koniem trojańskim w skali 1 do 1.
Pomimo pytania, jakie Damon skierował do Nolana, aktor podkreśla, że reżyser nie owija w bawełnę i wszystko pokazuje na ekranie.
Odyseja - premiera w 2026 roku w kinach.
Źródło: Empire
