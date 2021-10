Xbox Cloud Gaming i lista życzeń wzbogacą nową wersję Xbox Store

Źródło: Microsoft

Część xboksowych graczy już teraz może przekonać się, jak nowy, usprawniony Microsoft Store sprawdza się w praktyce. Użytkownik Twittera publikujący pod nickiem tamelucas zauważył, że kanadyjska wersja sklepu internetowego korporacji została przystosowana do nowych wytycznych. Programiści ujednolicili jej wygląd z Xbox UI i dodali szereg dodatkowych funkcji, które uprzyjemnią korzystanie z biblioteki gier.

tamelucas podzielił się zdjęciami witryny na swoim profilu oraz linkami do stron z grą Sea of Thieves czy kampanii Halo Infinite, które prezentują sklep w pełnej krasie:

Najważniejszą zmianą wprowadzoną do nowego sklepu internetowego jest zintegrowanie serwisu z usługą xCloud. Dzięki temu zalogowani subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate będą mogli szybko i sprawnie uruchomić gry z chmury. Wystarczy, że klikną na tytuł obsługujący xClouda, a przeglądarka automatycznie odpali wybraną produkcję.

Na tym jednak nie koniec, gdyż nowy Xbox Store odda do dyspozycji jeszcze kilka interesujących rozwiązań. Znajdziemy w nim m.in. przycisk dodający gry do listy życzeń czy skrót do wprowadzenia kodu promocyjnego. Użytkownicy z Kanady za pośrednictwem odświeżonej strony zainstalują także gry na swojej konsoli czy kupią je w formie prezentu dla znajomych. Nie zabrakło również rozszerzonych informacji o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami – w specjalnej zakładce znajdziemy wypisane tagi z funkcjami ułatwiającymi rozgrywkę takimi jak np. możliwość korzystania z systemu komunikacji głosowej czy wyświetlania dialogów w formie napisów.