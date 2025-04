Koło czasu: czy powstanie 4. sezon? Showrunner o kontrowersyjnej zmianie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

Reklama

W odcinku He Who Comes With the Dawn pojawiło się kilka zwrotów akcji, których nie mogli przewidzieć nawet fani książek, ponieważ nie było ich w oryginale, na przykład śmierć Siuan. Rafe Judkins podkreśla, że ważne dla nich było, by widzowie przez cały seans nie wiedzieli, czego się spodziewać.

Nynaeve ma absolutnie oszałamiający, epicki moment, a potem mówisz sobie: Poczekaj, zostało jeszcze 40 minut do końca odcinka. Chcemy, żeby widzowie mieli wrażenie, że nie są w stanie przewidzieć tego, co zrobimy dalej. To jeden z największych atutów książek z serii Koło czasu. Czasem przełamują schematy w sposób, który sprawia, że chcesz kontynuować. W istocie to jedna z najlepszych cech telewizji: chcesz kontynuować, gdy nie możesz przewidzieć następnego ruchu twórców.

Koło czasu: showrunner o kontrowersyjnej śmierci

W tym odcinku przedstawiono zamach na Białą Wieżę. Showrunner chciałby, by zasiał ziarno niepewności w widzach co do tego, czy mogą jeszcze ufać tej instytucji. „Czy Biała Wieża może być największym zagrożeniem dla naszych postaci w przyszłości? Tak, może” podsumował Judkins. Jeśli chodzi o śmierć Siuan, to wyjaśnił, że pragnęli pokazać, iż jej relacja z Moiraine jest większa niż to, co dzieje się w tej chwili, i nawet śmierć nie jest w stanie ich rozłączyć.

Myślę, że to naprawdę ważne i piękne. Byłem w rozsypce przez to. Płakałem ostatniego dnia, gdy Sophie była na planie. Wszyscy płakaliśmy. Ale to, co jest piękne w ich przypadku, to fakt, że ich związek opowiada o czymś większym i – jeśli serial będzie kontynuowany– to nie ostatnia scena, jaką zamierzamy pokazać między nimi. Tyle chyba mogę zdradzić.

Showrunner wyjaśnił też, że specjalnie zmienił też trochę scenę z Matem i medalionem z głową lisa. W książkach miało to miejsce w Rhuidean. Po raz kolejny chcieli zaskoczyć widzów.

Koło czasu – sezon 3 – plakat Zobacz więcej Reklama

Koło czasu: co z 4. sezonem?

Na razie nie pojawiło się zielone światło na 4. sezon, a twórcy wciąż nie odpowiedzieli widzom na wiele pytań. Dziennikarz z The Hollywood Reporter zauważył, że choć Koło czasu jest bardzo rozbudowanym uniwersum, to coraz mniej seriali dostaje prawdziwe zakończenia czy więcej czasu antenowego. Spytał więc, czy były już jakieś rozmowy na temat 4. sezonu albo jakiejkolwiek kontynuacji.

To jest to samo, o co w pewnym sensie pytałem Amazon — jaki jest ostateczny cel tego serialu? Naprawdę chciałbym dostarczyć pełną serię, więc jak najlepiej to zrobić? Jednym z powodów, dla których wybraliśmy Amazon, to fakt, że gdy szukaliśmy kupca, wydawali się miejscem, w którym inwestuje się w długoterminowe projekty. Nie ma już zbyt wielu miejsc, które to robią. W przypadku Koła czasu było to dla nas naprawdę ważne, by znaleźć kogoś, kto będzie myślał o długoterminowej relacji, zamiast się zabawić i odejść. Więc mam nadzieję, że zdołamy dokończyć tę historię. Myślę, że to opowieść pod wieloma względami ważna ze względu na jej długość i to, że z biegiem czasu staje się coraz lepsza.

Showrunner dodał, że książki również stawały się coraz lepsze z każdą częścią i chcieli, by serial poszedł tym samym tropem. Zdaje sobie jednak sprawę, że świat telewizji uległ zmianie i coraz mniej osób inwestuje w długoterminowe projekty, które – według Judkinsa – były zawsze jej siłą. „Historia telewizji pokazuje, że jej siłą jest opowiadanie długich historii; że trzymasz się tego, kochasz te postacie i podążasz za nimi przez 60 do 100 godzin. W tym telewizja ma swoją siłę. W tym jest lepsza od filmów, w opowiadaniu tego typu historii” podsumował.