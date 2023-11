Remake Star Wars: Knights of the Old Republic jednak powstaje? Zamieszanie związane z pracami nad grą trwa

materiały prasowe

Kilka dni temu informowaliśmy, że produkcja Star Wars Knights of the Old Republic Remake została wstrzymana. Źródłem tej informacji miał być Jeff Grubb, który stwierdził, że aktualnie żadne studio nie zajmuje się rozwojem tej produkcji. Do tych informacji odniósł się Jason Schreier z Bloomberga, który ma nieco inne informacje o projekcie.

Jason Schreier w serwisie X.com (dawny Twitter) oznajmił, że przynajmniej dwie osoby z Saber Interactive przyznały mu się, że pracują przy projekcie. To w jego ocenie przeczy plotkom, jakoby prace nad grą stanęły w miejscu. Niemniej Schreier nie był w stanie podać żadnych szczegółów. Dziennikarz dodał również, że nie ma pojęcia czy gra kiedykolwiek zadebiutuje.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1727140417047802269

Remake Star Wars: KOTOR zapowiedziano w 2021 roku. Od tego czasu nie pojawiły się praktycznie żadne nowe i oficjalne informacje, więc możemy polegać jedynie na plotkach i zakulisowych przeciekach.