Ojciec Mateusz: jak zniknie Żmijewski, kogo zagra Roznerski?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jak donosi Świat Seriali zajdą wielkie zmiany w serialu Ojciec Mateusz. Główny bohater, Mateusz Żmigrodzki (Artur Żmijewski) wyjedzie do Krakowa na rekolekcje, więc ktoś będzie musiał go zastąpić przez dłuższy czas w Sandomierzu. Tym kimś jest ksiądz Walery Opałka, którego zagra Mikolaj Roznerski. Zamieszka on w plebanii i zyska sympatię Lucyny (Aleksandra Górska), Nocula (Michał Piela) oraz Natalii (Kinga Preis).

Szybko jednak ma okazać się, że Żmigrodzki zniknął bez ślady, a Natalia zacznie panikować, że Mateusz mógł zostać zamordowany. Bohaterowie nawet będą myśleć, że Walery będzie już na zawsze zastępstwem za Ojca Mateusza. W Sandomierzu pojawi się również sobowtór Żmigrodzkiego, który zacznie wyłudzać pieniądze od wiernych. Na jego trop wpadnie Możejka (Piotr Polk).

Nie wiadomo, czy jest to zmiana na stałe w popularnym serialu, czy tylko tymczasowo komplikacja rozbudowująca fabułę. Nie byłby to pierwszy raz, gdy pozornie główny bohater zostanie zastąpiony w serialu TVP przez innego aktora. Taka sytuacja była w hicie Komisarz Alex, w którym właściciela tytułowego psa policyjnego grali odpowiednio Jakub Wesolowski, Antoni Pawlicki i Piotr Wieczorek.

Mikołaj Roznerski pochwalił się zdjęciem w sutannie na Instagramie, a dzięki nowym informacjom możemy wyciągnąć wnioski, że zrobił je podczas przymierzania kostiumu do roli w Ojcu Mateuszu.