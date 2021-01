Ojciec Milesa Moralesa zmienił nazwisko. Powód ma podłoże historyczno-polityczne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W zeszycie Miles Morales: Spider-Man #22 ojciec tytułowego bohatera, Jefferson Davis, dokonał oficjalnej zmiany swojego nazwiska na "Morales". Poprzednia forma wzbudzała bowiem od lat liczne kontrowersje - Marvel musiał w końcu uporządkować sprawy na tym polu.

Już na początku opowieści widzimy scenę, w której tata Milesa przytwierdził do drzwi wejściowych znak "Witajcie w domu Moralesów". Gdy protagonista zapytał go, dlaczego napis nie informuje o "Davisach i Moralesach", Jeff odpowiada, że zgodnie z prawem zmienił swoje nazwisko na "Morales". Ojciec dodał jednocześnie, że nie ma pojęcia, dlaczego jego zmarli już rodzice nazwali go w trakcie narodzin właśnie w ten sposób; uznał jednak, że najwyższy czas na "nowy początek".

Jefferson Davis od swojego komiksowego debiutu w 2011 roku wzbudzał wśród fanów Marvela kontrowersje właśnie poprzez nadane mu imię i nazwisko. Przypomnijmy, że Jefferson Davis to także postać historyczna: w latach wojny secesyjnej był on prezydentem Skonfederowanych Stanów Ameryki (Konfederacji), nazywając wówczas niewolnictwo "kamieniem węgielnym Republiki". Posiadając ok. 100 własnych niewolników przekonywał, że "właściwym stanem czarnoskórych jest niewolnictwo bądź całkowite podporządkowanie białym". Po wojnie secesyjnej prezydent USA, Andrew Johnson, aresztował i oskarżył Davisa o współudział w zabójstwie Abrahama Lincolna.

Aż do teraz Marvel nie odnosił się do problematycznej kwestii.