Okładki nowego komiksu z Barbarellą. Tak będzie wyglądać Sydney Sweeney w filmie?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje reboot Barbarelli. Oryginalna produkcja z lat 60. z Jane Fondą w roli głównej była odważna i przesiąknięta erotyzmem, szczególnie jeśli chodzi o wyzywające stroje, które nosiła główna bohaterka. Wiele osób zastanawia się, czy będzie to podobnie wyglądało w nowej wersji. Tam w tytułową postać wcieli się Sydney Sweeney.

Prace nad nowym filmem jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ reżyser, Edgar Wright, ma na razie inne projekty na głowie. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o stroje, które włoży aktorka, może pomóc nowa seria komiksów z Barbarellą. Okładki prezentują bohaterkę w kostiumie, którym być może zainspirują się twórcy nowego filmu. Pojawiło się też kilka paneli z samych komiksów.

Barbarella - okładki

Barbarella

Barbarella - panele z nowego komiksu

Barbarella

Barbarella - co wiemy?

Sydney Sweeney nadal ma zagrać tytułową bohaterkę. Prace nad projektem trwają powoli, a z uwagi na zapełniony terminarz aktorki oraz reżysera Edgara Wrighta, który szykuje adaptację książki Uciekinier, zdjęcia nie zaczną się szybko.

Według Deadline sam Edgar Wright był zainteresowany projektem od chwili jego ogłoszenia. To on dążył do spotkania ze Sweeney i zaczęły się rozmowy o jego udziale. Ton fabuły ma podobno pasować do stylu Edgara Wrighta.

Szczegóły fabuły nie są znane. Oparta zostanie ona na francuskim komiksie, podobnie jak film Barbarella - królowa galaktyki z 1968 roku. Data premiery nie została ustalona.