Old - nowy film M. Nighta Shyamalana w uniwersum Glass? Reżyser komentuje

materiały prasowe

Wcześniejsze filmy M. Nighta Shyamalana zostały w zaskakujący sposób połączone i okazało się, że należą do jednego i tego samego świata. Chodzi o produkcje Niezniszczalny z 2000 roku oraz Split z 2016 roku, które później doczekały się crossovera w postaci Glass w 2019 roku. To sprawiło, że fani twórczości tego reżysera zaczęli zastanawiać się nad przynależnością pozostałych filmów z jego dorobku do tego samego uniwersum.

Nie myślę o tym w ten sposób. – potwierdził Shyamalan w rozmowie z ComicBook.com, zapytany o powiązania pomiędzy jego filmami. - Chociaż czasami sprawia mi przyjemność myślenie o odwoływaniu się do czegoś innego, co wydarzyło się w innym filmie, ale byłoby to nieszczere, ponieważ, szczerze mówiąc, myślę o nich bardziej samodzielnie na wzór Strefy Mroku. W tamtym świecie ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są postaciami z komiksów, w tym przychodzimy do innego.

Old to nowy thriller w reżyserii M. Nighta Shyamalana, za który odpowiada wytwórnia Universal Pictures. Fabuła produkcji została oparta na powieści graficznej Sandcastle autorstwa Pierre'a Oscara Levy'ego. Opowiada ona o grupie ludzi, którzy pojawiają się na plaży, aby spędzić zwykły, beztroski dzień. Jednak miejsce skrywa mroczną tajemnicę związaną z czasem, bowiem osoby na niej przebywające zaczynają nagle się starzeć.

materiały prasowe

W obsadzie znajdują się Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Abbey Lee, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Aaron Pierce, Vicky Krieps i Alex Wolff.

Film zadebiutuje w kinach w USA 23 lipca.