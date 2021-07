Brand New Cherry Flavor - mroczny zwiastun serialu Netflixa. Rosa Salazar w głównej roli!

Fot. Netflix

Brand New Cherry Flavor będzie nowym serialem na platformie Netflixa, którego akcja będzie działa się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W głównej roli zobaczymy w nim Rosę Salazar, znaną z Alita: Battle Angel i Undone. Aktorka wcieli się w roli ambitnej reżyserki, której podróż do Hollywood skończy się odkryciem groteskowego, nadnaturalnego świata pełnego koszmarów. Można już obejrzeć zwiastun, który zapowiada produkcję. Roi się w nim od mrocznej, groteskowej estetyki, kociąt i zemsty. Co jest prawdziwe, a co nie?

Fabuła skupia się na aspirującej reżyserce filmowej, którą jest Lisa Nova. Kobieta trafia do mrocznego Los Angeles w latach dziewięćdziesiątych i wkracza na zmieniającą umysł podróż od ulic Beverly Hills do lasów w Brazylii na drodze do nadnaturalnej zemsty. Lisa jest jak Alicja w Krainie Czarów, tylko królicza nora prowadzi ją prosto do halucynogennego świata pełnego seksu, magii i kociąt.

Brand New Cherry Flavor

W obsadzie znajdą się także nominowana do Oscara Catherine Keener oraz Manny Jacinto, Eric Lange i Jeff Ward. Produkcja będzie miał osiem odcinków po 60 minut, napisanych i wyreżyserowanych przez Nicka Antosca i Lenore Zion.

Brand New Cherry Flavor - premiera światowa odbędzie się 13 sierpnia 2021 roku.