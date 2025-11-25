Reklama
Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

Netflix jeszcze nie wyemitował 2. sezonu aktorskiego One Piece, a już rozpoczął prace na planie kolejnej serii tego popularnego serialu, który powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
One Piece - sezon 2 fot. materiały prasowe
Zdjęcia do 3. sezonu odbywają się ponownie w RPA. Do swoich ról powracają Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. 

Czytaj więcej: Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!

Ponadto w obsadzie 3. sezon znaleźli się aktorzy, których zobaczymy w marcu 2026 roku w drugiej serii One Piece. Są to Charithra Chandran jako Miss Wednesday, Mikaela Hoover jako Chopper, Joe Manganiello jako Mr. 0, Lera Abova jako Miss All Sunday i Sendhil Ramamurthy jako Nefartari Cobra. Wszyscy znajdą się w głównej obsadzie tej odsłony. 

Ponadto w 3. sezonie wystąpią: Cole Escola jako Bon Clay i Xolo Maridueña jako Portgas D. Ace. Dodatkowa obsada zostanie ogłoszona w późniejszym czasie.

One Piece - obsada w 3. sezonie

One Piece - 3. sezon (Xolo Maridueña)

arrow-left
One Piece - 3. sezon (Xolo Maridueña)
fot. kanał na X One Piece Netflix
arrow-right

Zobaczcie poniżej grafikę informującą o początku zdjęć do 3. sezonu, którego akcja przeniesie się do pustynnego kraju Alabasta, gdzie Luffy i jego załoga będą walczyć z Crocodilem. 

Za produkcję odpowiadają Tomorrow Studios i Netflix. Matt Owens i Joe Tracz pełnią funkcję showrunnerów, scenarzystów i producentów wykonawczych drugiego sezonu. Z kolei przy 3. sezonie Tracz współpracuje z Ianem Stokesem. Ponadto producentami wykonawczymi są: Eiichiro Oda (twórca mangi), Marty Adelstein i Becky Clements (z ramienia Tomorrow Studios), Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe i Steven Maeda.

One Piece - ranking najpotężniejszych postaci z serialu aktorskiego

arrow-left fot. Netflix arrow-right

Źródło: Deadline

Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy

Co o tym sądzisz?
