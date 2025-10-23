Reklama
Hitowe anime dotrze wreszcie do Polski! Data premiery ogłoszona na Netflixie

Ekipa Słomianych Kapeluszy dopłynie wreszcie do wód morza Bałtyckiego. Netflix ogłosił, że pierwsze kilka odcinków oryginalnego One Piece'a pojawi się na platformie w polskiej wersji językowej.
Tomasz Hudyga
Tagi:  anime 
netflix one piece premiera
One Piece fot. Toei Animation
Na polskim Netflixie już wkrótce pojawi się długo wyczekiwane anime One Piece. Platforma ogłosiła, że 15 listopada 2025 roku w jej ofercie zadebiutuje pierwsze 16 odcinków kultowego anime w wersji HD. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć początek legendarnej przygody Monkey D. Luffy’ego w odświeżonej jakości i po polsku. Ilość odcinków sugeruje, że polscy fani otrzymają w całości pierwszy arc czyli "East Blue Saga" oraz kilka odcinków arcu "Alabasta Saga".

Dotychczas na Netfliksie dostępne były jedynie nowsze epizody – od 1089 do 1145, które pojawiają się z tygodniowym opóźnieniem względem japońskiej emisji. Teraz widzowie z Polski będą mogli cofnąć się do początków serii z 1999 roku, oglądając je w znacznie lepszej jakości obrazu.

Warto dodać, że w 2026 roku pojawi się 2. sezon aktorskiej adaptacji serii, również na Netflixie.

One Piece - fabuła

One Piece to epicka opowieść o przygodach młodego pirata Monkey D. Luffy’ego, który od dzieciństwa marzył o wolności i odkrywaniu nieznanych mórz. Luffy wyrusza z rodzinnej wioski na niebezpieczną wyprawę, aby odnaleźć legendarny skarb zwany One Piece i zostać królem piratów, po drodze napotykając mnóstwo wrogów i przyjaciół, oraz formując własną załogę nazwaną Słomkowe Kapelusze. 

 

Źródło: ign.com

