fot. Toei Animation

Na polskim Netflixie już wkrótce pojawi się długo wyczekiwane anime One Piece. Platforma ogłosiła, że 15 listopada 2025 roku w jej ofercie zadebiutuje pierwsze 16 odcinków kultowego anime w wersji HD. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć początek legendarnej przygody Monkey D. Luffy’ego w odświeżonej jakości i po polsku. Ilość odcinków sugeruje, że polscy fani otrzymają w całości pierwszy arc czyli "East Blue Saga" oraz kilka odcinków arcu "Alabasta Saga".

Dotychczas na Netfliksie dostępne były jedynie nowsze epizody – od 1089 do 1145, które pojawiają się z tygodniowym opóźnieniem względem japońskiej emisji. Teraz widzowie z Polski będą mogli cofnąć się do początków serii z 1999 roku, oglądając je w znacznie lepszej jakości obrazu.

Warto dodać, że w 2026 roku pojawi się 2. sezon aktorskiej adaptacji serii, również na Netflixie.

One Piece - fabuła

One Piece to epicka opowieść o przygodach młodego pirata Monkey D. Luffy’ego, który od dzieciństwa marzył o wolności i odkrywaniu nieznanych mórz. Luffy wyrusza z rodzinnej wioski na niebezpieczną wyprawę, aby odnaleźć legendarny skarb zwany One Piece i zostać królem piratów, po drodze napotykając mnóstwo wrogów i przyjaciół, oraz formując własną załogę nazwaną Słomkowe Kapelusze.