Zapowiedź zakończenia wątku Egghead w anime One Piece. Nadchodzi wielki moment Bonney!

Pasjonujący wątek Egghead​ zbliża się do kluminacyjnego punktu w anime One Piece, na który czytelnicy mangi czekają z niecierpliwością. Zobaczcie teaser zapowiadający przyszłe wydarzenia.
Tagi:  bonney 
anime teaser Egghead gear 5 one piece
One Piece fot. Toei Animation
Wątek Egghead w One Piece powoli dobiega końca. Po wzruszających retrospekcjach Kumy oraz kilku rozwleczonych odcinkach, bitwa ze Starszyzną Pięciu Gwiazd zbliża się do kulminacyjnego punktu. Czytelnicy mangi wiedzą, że 1118. rozdział, który zostanie zaadaptowany w 1151. epizodzie anime, przyniesie bardzo ciekawe rozwiązania fabularne związane z Bonney.

Czytaj więcej: One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

Nie będziemy zdradzać, o co dokładnie chodzi, aby nie psuć zabawy widzom. Powiemy tylko, że Bonney wykorzysta moc swojego diabelskiego owocu, Wiek-wiekowocu, w zaskakujący sposób. Nową formę widzimy przelotnie w teaserze z nadchodzącego odcinka One Piece, który zapowiada moment, który Bonney nazwała "przyszłością, w której będzie miała najwięcej wolności".

Zobaczcie poniżej wspomniany teaser, który również pokazuje najważniejsze wydarzenia z wątku Egghead. 

One Piece - teaser zapowiadający koniec wątku Egghead

Przypomnijmy, że anime będzie miało przerwę od stycznia do marca 2026 roku. W kwietniu rozpocznie się wyczekiwany przez czytelników mangi wątek Elbaf. Dodajmy, że zmieni się też sposób emisji One Piece. Liczba odcinków na rok zmniejszy się do maksymalnie 26, które będą pokazywane w dwóch partiach (kwartałach). Do tej pory zazwyczaj emitowano ponad 30 epizodów rocznie.

Źródło: screenrant.com

