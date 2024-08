Bartolomeo obsadzony w One Piece? Jest nazwisko aktora

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix // Toei Animation

W poprzednim tygodniu Netflix ogłosił kilku nowych aktorów, którzy dołączą do obsady 2. sezonu aktorskiego serialu One Piece. Byli to: Charithra Chandran jako Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy jako Nefertari Cobra, Katey Sagal jako dr Kureha oraz Mark Harelik jako dr Hiriluk. Okazuje się, że prawdopodobnie zobaczymy jeszcze jednego niespodziewanego bohatera w nowej serii, do której obecnie trwają zdjęcia w RPA.

Kto prawdopodobnie zagra Bartolomeo w One Piece?

Według plotek w 2. sezonie One Piece ma się pojawić Bartolomeo. To pirat, który zjadł diabelski owoc bar-barierowoc i dzięki temu potrafi wytwarzać bariery. Bartolomeo spotkał Luffy'ego w Koloseum Korrida i przysiągł mu lojalność, stając się jego największym fanem. Te doniesienia mogą dziwić, ponieważ w mandze ten bohater pojawia się dopiero w arcu Dressrosy, który rozpoczyna się w 700. rozdziale. Przypomnijmy, że 2. sezon aktorskiego serialu skupi się na wątkach Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden oraz Drum Island, który kończy się na 154. rozdziale. Natomiast czytelnicy wiedzą też, że Bartolomeo był świadkiem ważnych wydarzeń związanych z Luffym, które rozegrają się w Loguetown, więc wprowadzenie go do serialu ma sens.

Fanowskie strony donoszą, że w Bartolomeo wcieli się Nahum Hughes, mało znany aktor, który ostatnio wystąpił w slasherze Killer Body Count oraz horrorze Darby i duchy. Fani zauważyli, że na jego profilu pojawiła się informacja o angażu, ale szybko została usunięta.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

One Piece - Charithra Chandran jako Miss Wednesday (Vivi)

Potwierdzono, że w 2. sezonie One Piece do swoich ról powrócą: Jeff Ward, który wcielał się w Buggy'ego, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida oraz Michael Dorman, czyli serialowy Król Piratów - Gol D. Roger.