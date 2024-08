fot. Netflix

Reklama

Netflix nie kończy zapowiadania nowych nazwisk w obsadzie 2. sezonu One Piece. Tym razem dołączyła do niej Charithra Chandran (Bridgertonowie). Wcieli się ona w Nefertari Vivi, czyli inaczej Miss Wednesday. To również królewna Alabasty. Aktorka przywitała się z fanami za pośrednictwem filmiku, który opublikował Netflix:

Jestem bardzo podekscytowana dołączeniem do obsady One Piece i jestem niezwykle wdzięczna Eiichirō Oda za to, że zaufał mi z rolą Vivi. Wiem ile ona dla was wszystkich znaczy i dlatego będę ciężko pracować, by wiernie ją przedstawić i sprawić, żebyście byli dumni.

Które wątki pojawią się w 2. sezonie One Piece?

W ostatnim czasie Eiichirō Oda za pośrednictwem Netflixa przekazał fanom kilka informacji o 2. sezonie aktorskiego serialu One Piece. Według mangaki produkcja w nowej serii zaadoptuje wątki:

Loguetown

Reverse Mountain

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

To oznacza, że poznamy Choppera, który dołączy do załogi Słomkowego Kapelusza. Jednak w nadchodzącym sezonie nie zostanie przedstawiony ekscytujący arc Alabasty.

Ponadto Oda w żartobliwy sposób odniósł się do tego, że adaptacja tej części historii będzie dużo kosztować, a on znowu będzie naciskać - czy to pod względem scenariusza czy obsady - na showrunnera Matta Owensa, Netflixa i Tomorrow Studios, którzy z tego powodu "będą sobie wyrywać włosy z głowy". Ale przyznał, że wszyscy dzielą wspólną pasję do tego serialu, dlatego nie zostanie on pokazany widzom dopóki on nie będzie usatysfakcjonowany rezultatem, tak jak to było przy 1. sezonie. Podkreślił, że jest to umowa ustna, a nie zapisana w kontrakcie. Mangaka pochwalił Netflix za dotrzymywanie danego słowa.

One Piece - nowi aktorzy w obsadzie 2. sezonu

One Piece

One Piece: sezon 2 - co wiadomo?

Aktualnie trwa trzeci tydzień na planie. Clements potwierdziła, że mimo deszczowej pogody, produkcja nie powinna ulec opóźnieniu.

Potwierdzono, że w 2. sezonie One Piece do swoich ról powrócą: Jeff Ward, który wcielał się w Buggy'ego, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida oraz Michael Dorman, czyli serialowy Król Piratów - Gol D. Roger.

W obsadzie pojawiły się również nowe twarze. W serialu zobaczymy Calluma Kerra jako Smokera, Julię Rehwald, która wcieli się w Tashigi, Roba Collettiego, który zagra Wapola, a także Ty’a Keogha jako Daltona. Ponadto w nowej serii zagrają: Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), a także David Dastmalchian (Mr. 3). Z kolei Werner Coetser wcieli się w Dorry’ego, zaś Brendan Murray w Brogy’ego. Clive Russell zagra Crocusa.