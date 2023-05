One Piece - twórca mangi o pracy nad aktorskim serialem. Są na końcowym etapie produkcji

Netflix

One Piece to aktorski serial, który trafi na platformę Netflix. Powstał na podstawie mangi o tym samym tytule, którego autorem jest Eiichiro Oda. Serial opowie o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb.

W głównych rolach występują Iñaki Godoy jako Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Zoro, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji, Peter Gadiot jako Shanks, Jean Henry jako Fullbody, Len-Barry Simons jako Chu i Jeff Ward jako Buggy. Steven Maeda jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego.

Eiichiro Oda jest mocno zaangażowany w ten projekt. Postanowił napisać kilka słów do fanów One Piece, którzy czekają na informacje związane z aktorskim serialem. W swoim liście napisał, że współpraca z zagranicznymi twórcami wcale nie była idealna.

Współpracuję z Tomorrow Studios i Netfliksem już od dłuższego czasu. Rozumieją każdą z postaci, ale oczywiście pochodzimy z bardzo różnych kultur, więc jeśli chodzi o rozrywkę, mamy różne obyczaje, umiejętności i cele. Czasami może to być frustrujące dla obu stron. To było tak: „Wszyscy próbujemy dostać się do tego samego miejsca, więc dlaczego nie nadajemy na tych samych falach?”. Był nawet czas, kiedy myślałem: „Czy zagraniczna produkcja jest w ogóle możliwa?!”.

Dalej napisał, że może się wydawać, że takie rzeczy biorą się znikąd. Jednak zapewnił, że ciężko pracowali przez cały czas. Wszyscy byli zgrani ze sobą, dlatego w końcu im się udało. Następnie Oda wspomniał o tym, że to może być ostatnia szansa, aby pokazać One Piece całemu światu za jego życia. Dodał, że jeśli mają to zrobić to chce to nadzorować, kiedy jest jeszcze aktywny. Przyznał, że właśnie dlatego zgodził się na aktorską adaptację w 2016 roku.

Od tego czasu Netflix wyłożył na produkcję ogromne środki. Ogłoszono, że serial zadebiutuje w 2023 roku, ale obiecali, że nie wyemitują go, dopóki nie będę usatysfakcjonowany. Cała obsada i ekipa z różnych krajów jest przepełniona miłością do One Piece! Płoną pasją, a ja przypomniałem wszystkim zaangażowanym, że to powinna być zabawa.

Na sam koniec mangaka dodał, że są już na końcowym etapie produkcji i kończą wszystkie 8 odcinków. Swój list zakończył radosnym: "Wkrótce postawimy żagle!!". Choć Netflix jeszcze nie podał daty premiery serialu to według plotek ma on trafić na platformę pod koniec sierpnia 2023 roku.

List od Ody trafił do mediów społecznościowych. Opublikowała go też obsada serialu, w tym Iñaki Godoy, który wcielił się w głównego bohatera.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iñaki Godoy (@inakigo)

Możliwe, że ten list to odpowiedź na niepokojące plotki dotyczącą produkcji Netflixa. Według doniesień pokazy testowe aktorskiego serialu poszły kiepsko, a widzowie nie byli zadowoleni. Później pisano, że te informacje były nieprawdziwe.

Poniżej możecie sprawdzić, jak obsada serialu uczy widzów poprawnej wymowy imienia Luffy:

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1654468809514795010

One Piece - zdjęcia