Wednesday i inne komedie grozy. Ranking dla tych, którzy jednocześnie lubią się pośmiać i przestraszyć

Wednesday to serial Tima Burtona, który szybko zdobył ogromną popularność — zarówno dzięki znakomitej roli Jenny Ortegi, jak i mrocznemu, gotyckiemu klimatowi charakterystycznemu dla twórczości reżysera. Produkcja bawi, ale potrafi też przyprawić o dreszcz i idealnie trafia w gusta fanów lekkich historii z nutą grozy.

Kino od lat uwielbia łączyć to, co pozornie niepasujące — grozę z humorem, strach z absurdem, mrok z lekkością. Efekt? Filmowe hybrydy, które potrafią zaskoczyć i oczarować swoją oryginalnością. Czasem wychodzi z tego arcydzieło, czasem kompletny kicz, ale przeważnie jest ciekawie.

W naszym zestawieniu zebraliśmy najciekawsze filmy balansujące na granicy horroru i komedii. Znajdziecie też filmy, oferujące całkiem interesujące opowieści z pogranicza fantastyki i horroru, którym jednak nie brak luzu i poczucia humoru. Nie zapominajmy też o pastiszach i parodiach. Te również umieściliśmy w rankingu.

Oczywiście, to tylko wycinek większego zbioru. Każdy ma swoje ulubione filmowe straszno-śmieszne perełki. Jeśli jesteście ciekawi naszych — zapraszamy do zestawienia poniżej!

Ranking komedii grozy