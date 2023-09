One Piece najchętniej oglądanym serialem na Netflixie. Podsumowanie tygodnia

fot. Netflix

Serial One Piece, który jest aktorską adaptacją mangi Eiichiro Ody, znalazł się na 1. miejscu zestawienia podsumowującego tygodniową oglądalność na Netfliksie. Subskrybenci oglądali tę produkcję przez 140,1 mln godzin przy 18,5 mln wyświetleń (liczba godzin oglądania podzielona przez całkowity czas wyświetlenia). Ranking obejmuje okres od 28 sierpnia do 3 września, więc warto pamiętać, że w przypadku One Piece statystyka dotyczy tylko 4 dni dostępności tego tytułu, ponieważ zadebiutował na platformie 31 sierpnia.

Jednak nie jest to najlepszy start serialu, jeśli porównamy go do największych hitów Netflixa. Dla przykładu w pierwszym tygodniu Wednesday zaliczyło 341,23 mln obejrzanych godzin, co dałoby ok. 43 mln wyświetleń. Z kolei serial Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów oglądano przez 148 mln godzin, co przełożyło się na 24 mln wyświetleń.

Warto dodać, że aktorski One Piece znalazł się w TOP10 w 93 krajach. Niedawno pisaliśmy, że osiągnął pierwsze miejsce w 84 państwach, ale z najnowszych informacji wynika, że ta liczba podniosła się do 86.

Jeden z prezesów generalnych Netflixa, Greg Peters, przyznał, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoka w przypadku One Piece, którego historia opiera się na mandze i została przeniesiona do formatu live action. Dodał, że wszyscy hejterzy szukają powodu, żeby tego nienawidzić, a oni byli w stanie sprostać wyzwaniu i osiągnąć ogromną popularność oraz sukces. Przyznał, że to niesamowite.

Następnie Peters wspomniał, że One Piece powstało przy szeroko zakrojonej współpracy między amerykańskimi i japońskimi zespołami ds. treści w Netfliksie. Serial jest przykładem tego, jak dyrektorzy Netflix próbują znaleźć miejsca, w których istnieje popyt, a oni jeszcze nie wykorzystali tego w sposób efektywny. W 2023 roku pojawi się jeszcze kilkadziesiąt nowych seriali, których celem jest przełamywanie barier między twórcami a odbiorcami na całym świecie, tak jak to było w przypadku koreańskiego Squid Game.

Na drugim miejscu rankingu najchętniej oglądanych seriali anglojęzycznych znalazł się Kim jest Erin Carter? z 90 mln obejrzanych godzin przy średniej wyświetleń 15,8 mln. To wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, w którym produkcja miała 75,4 mln godzin i 13,2 mln wyświetleń. Na trzecim miejscu znalazło się Żyć 100 lat. Tajemnice niebieskich stref. Całe zestawienie z danymi możecie zobaczyć w poniższej galerii.

Z kolei na szczycie najchętniej oglądanych filmów anglojęzycznych na Netflix znalazł się Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę. Na drugim miejscu jest animacja Małpi król, a na trzecim Misja Stone. Poniżej możecie zobaczyć pełne zestawienie.

