One Piece - kopalnia easter eggów. Będziecie zaskoczeni, ile szczegółów tutaj ukryto

fot. Netflix

Reklama

Aktorski serial One Piece powstał na podstawie mangi autorstwa Eiichirō Ody. W głównych rolach wystąpili Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). Przygody pirackiej załogi można oglądać w całości na platformie streamingowej Netflix.

Twórcy całkiem wiernie przenieśli historię z materiału źródłowego na mały ekran. To też w dużej mierze zasługa Ody, który czuwał nad produkcją adaptacji i to do niego zawsze należało ostatnie słowo. Fani mogą czuć się zadowoleni, bo serial oddaje ducha przygody, a postacie są tak samo sympatyczne, jak w oryginalne. Do tego scenografia, kostiumy i bohaterowie wyglądają niemal tak samo, jak w mandze i anime. Ponadto One Piece to kopalnia easter eggów i nawiązań, które czasem nie łatwo jest wypatrzeć. Jak wiele udało Wam się ich dostrzec? Sprawdźcie poniżej w naszej galerii.

One Piece - easter eggi