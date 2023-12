Box Office - dwa japońskie filmy na podium w Ameryce Północnej. Rekordy anime Chłopiec i czapla

fot. materiały prasowe

Pierwsze miejsce w amerykańskim box office zajęło anime w reżyserii Hayao Miyazakiego pod tytułem Chłopiec i czapla. Film zebrał w weekend otwarcia więcej niż szacowano, bo 12,8 mln dolarów. To jest rekordowy wynik w box office. Po raz pierwszy w historii oryginalne anime zajmuje pierwszą lokatę. Do tego jest to najlepsze otwarcie w historii kariery legendarnego reżysera, który nigdy do tej pory w Ameryce Północnej nie osiągnął takiego sukcesu. Dla porównania jego nagrodzony Oscarem Spirited Away: W krainie Bogów zebrał łącznie z tego rynku 15 mln dolarów. Łącznie na koncie zebrano 84 mln dolarów. Anime jednak do kin w wielu krajach świata, w tym w Polsce, wejdzie dopiero w styczniu 2024 roku. Budżet nie jest znany.

Ballada ptaków i węży - box office

Ballada ptaków i węży nadal radzi sobie kapitalnie, notując bardzo niski spadek frekwencji w wysokości 33%. Dzięki temu zbiera 9,4 mln dolarów w Ameryce Północnej (razem ma 135,6 mln dolarów) i zajmuje drugie miejsce. Z innych krajów ma 122,7 mln dolarów. Na koncie łącznie prawie 260 mln dolarów. Ten tytuł jest sukcesem komercyjnym, bo budżet to zaledwie 100 mln dolarów.

Godzilla Minus One - box office

Król Potworów nadal radzi sobie dobrze w Ameryce Północnej, a popularność filmu nie słabnie. Dzięki temu limitowana dystrybucja została przedłużona na czas nieokreślony. Tym razem Godzilla Minus One zbiera 8,3 mln dolarów (razem 25,3 mln dolarów). To nadal najbardziej kasowy japoński film aktorski w historii amerykańskiego box office. Frekwencja spadła o zaledwie 30%. Łącznie na koncie ponad 50 mln dolarów przy budżecie mniejszym niż 15 mln dolarów. Dokładna kwota nie jest znana.

Warto wspomnieć o tym, jak fatalnie poradził sobie film Renaissance: A Film by Beyoncé, który w drugim weekendzie zanotował aż 77% spadku frekwencji i zebrał tylko 5 mln dolarów (razem 28 mln dolarów). Wygląda na to, że nie ma szans na powtórzenie sukcesu Taylor swift, której koncertowy film zebrał w box office prawie 180 mln dolarów.