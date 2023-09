One Piece - które sceny nakręcono na nowo? Sympatyczne reakcje obsady na swoje nagrania z przesłuchań

fot. Netflix

Serial aktorski One Piece w trzecim tygodniu od premiery uzyskał 75,5 mln obejrzanych godzin przy 10 mln wyświetleń. To spadek o połowę w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ale wciąż są to liczby imponujące. Na tyle zadowoliły one Netflixa, że zamówił już 2. sezon.

Ze względu na strajk aktorzy należący do amerykańskiego związku SAG-AFTRA nie mogą umieszczać w mediach społecznościowych żadnych materiałów promocyjnych związanych z projektami, w których wzięli udział. Tym nakazem jest również objęta obsada One Piece, ale z drobnymi wyjątkami, bo np. Alexander Maniatis (Kuro), pochodzący z RPA, gdzie kręcono serial, na X (byłym Twitterze) otwarcie pisze o produkcji (prawdopodobnie nie należy do amerykańskiego związku). Ale niektórzy starają się nieco obejść zasady i dodają na swoich kontach zdjęcia lub filmiki poniekąd powiązane z One Piece (jak choćby Steven John Ward, czyli serialowy Mihawk). Iñaki Godoy, który wcielił się w Luffy'ego, z okazji ogłoszenia, że powstanie 2. sezon produkcji Netflixa, dodał do swojej relacji na Instagramie fotografię ze swoim psem Nicolásem, a w tle można było usłyszeć piosenkę Celebration zespołu Kool & the Gang. Później udostępnił również filmik ze swojej żeglarskiej przygody, podczas które pływał przez 80 dni statkiem po Karaibach podpisując go "nowa wyprawa na horyzoncie". W taki zakamuflowany sposób Iñaki Godoy świętował sukces serialu opartego na mandze Eiichiro Ody.

Iñaki Godoy na Instagramie

One Piece - reakcje obsady na nagrania z przesłuchań

W ramach promocji One Piece w sieci pojawiło się wideo z obsadą (nagrane przed strajkiem), w którym Iñaki Godoy, Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji) i Jacob Romero (Usopp) oglądają nagrania ze swoich przesłuchań do ról. W sympatyczny sposób je komentują, żartując z siebie nawzajem oraz opowiadając o ich kulisach.

One Piece - którą scenę nakręcono całkowicie na nowo?

W rozmowie z The Direct, operatorka kamery Nicole Hirsh Whitaker, ujawniła, że byli zmuszeni na nowo nakręcić sceny związane z Alvidą z pierwszego odcinka. Pierwotnie zdjęcia odbywały się przy świetle dziennym, ale gdy wrócili na plan, aby je ponownie nakręcić (nie mogła w nich wziąć udziału) to akcja rozgrywała się w nocy. Twórczyni tęskni za niektórymi elementami z pierwszej wersji.

To działa świetnie i zrobili to ze względów fabularnych, co jest zrozumiałe. Uważali, że powinno się to dziać w nocy. Pierwotnie w scenariuszu była to noc. A potem ze względów produkcyjnych, nakręcono ją w ciągu dnia. I potem znowu zrobili noc. To była jedyna rzecz, z powodu której byłam trocha smutna.

fot. Netflix

Przyznała, że ciężko im było zapewnić płynność akcji, ponieważ sceny z Luffym i Kobym kręcili za dnia, a potem musieli zmienić je na nocne ujęcia w łódce. To było skomplikowane zadanie, aby zsynchronizować kolory. Dodała, że to były pierwsze sceny, jakie nakręcili w serialu. Zdjęcia trwały tydzień, więc później przykro jej było, że tego nie wykorzystano.

One Piece - zdjęcia

