One Piece - jak serial Skazany na śmierć przyczynił się do powstania aktorskiej adaptacji?

fot. Netflix // Fox Network

Reklama

Aktorski serial One Piece otrzymał zielone światło na nakręcenie 2. sezonu, dzięki satysfakcjonującym wynikom oglądalności. Decyzja streamera napawa radością fanów, ale też producenci mają powody do dumy. Jednak ci drudzy musieli włożyć mnóstwo wysiłku, aby projekt doszedł do skutku.

One Piece - jaką rolę w powstaniu adaptacji odegrał serial Skazany na śmierć?

Producent Marty Adelstein ma na swoim koncie pracę nad takimi serialami, jak Skazany na śmierć, Teen Wolf: Nastoletni wilkołak i Ostatni prawdziwy mężczyzna. W wywiadzie dla Deadline wspomniał, że z ramienia Tomorrow Studios, które chciało wyprodukować One Piece, jeździł do Japonii ze swoim asystentem Nikiem Louie 3-4 razy do roku, aby spotykać się z ludźmi pracującym nad produkcją aktorskich filmów na podstawie anime. Chcieli przekonać ich, że format serialu jest szybszy w realizacji, a do tego zobaczy go więcej ludzi. Zdradził też ciekawostkę, co przekonało Eiichirō Odę (twórcę mangi, na podstawie której powstał aktorski serial) do przekazania praw autorskich.

To było bardzo zabawne, Oda początkowo nie miał zamiaru tego zrobić, ale kiedy usłyszał, że byłem zaangażowany w Skazanego na śmierć, bardzo się tym podekscytował i zgodził się na przekazanie praw. Zwłaszcza w Azji i Japonii nie można nic załatwić przez telefon. Trzeba stawić się osobiście twarzą w twarz. To bardzo ważne dla tej kultury.

Skazany na śmierć - opis serialu

Skazany na śmierć (ang. Prison Break) to serial, który był emitowany w latach 2007 - 2010. W tym czasie powstały 4. sezony, ale produkcja powróciła jeszcze z kolejnym w 2017 roku. Cieszył się ogromną popularnością w USA, dzięki swojej wciągającej fabule, dynamicznej akcji, cliffhangerom oraz wyrazistym postaciom, w które wcielili się: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Sarah Wayne Callies, Wade Williams i Peter Stormare. W opisie możemy przeczytać:

Michael Scofield to młody, szanowany architekt. Kiedy jego brat, Lincoln, trafia do więzienia z wyrokiem śmierci, Michael postanawia mu pomóc. Tworzy genialny plan ucieczki. Jednak żeby go zrealizować, sam musi dostać się do więzienia. Tam montuje ekipę i zaczyna się Wielka Ucieczka...

fot. materiały prasowe

One Piece - zdjęcia

One Piece