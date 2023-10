One Piece - scenarzyści pracują nad 2. sezonem. Jest zdjęcie zza kulis

fot. Netflix

Serial One Piece, który miał premierę pod koniec sierpnia na platformie Netflix, osiągnął duży sukces. Dzięki bardzo dobrej oglądalności serwis zamówił 2. sezon. Co ciekawe prace nad scenariuszem rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem strajku scenarzystów w maju. Showrunner Matt Owens zdradził, że zaczęli planować, jaka będzie nowa seria i przygotowali kilka zarysów, ale to wszystko, co udało się wtedy zrobić. Dodał, że pisanie scenariusza zajmie jeszcze trochę czasu.

Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie z pokojem scenarzystów, który pracuje nad 2. sezonem. Można dostrzec na nim m.in. wspomnianego Owensa (w środku) oraz Randy'ego Troya. Fotografię podpisano:

Poznajcie pokój scenarzystów 2. sezonu. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się przygodami, które mamy w zanadrzu.

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1716473301424636153

Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia na planie 2. sezonu One Piece, ponieważ najpierw musi zakończyć się strajk aktorów. Jednak dzięki temu, że pokój scenarzystów mógł wrócić do pracy to są wstanie zająć się projektowaniem, planowaniem i przedprodukcją, o czym w jednym z wywiadów wspomniał Owens.

