One Piece - showrunner o 2. sezonie i przyszłości serialu. Co ze scenariuszem do nowej serii?

fot. Netflix

Reklama

Aktorski serial One Piece, który jest adaptacją mangi autorstwa Eiichirō Ody, osiągnął duży sukces na Netfliksie. W rezultacie platforma zamówiła 2. sezon, więc widzowie zastanawiają się, co wydarzy się dalej w historii, a także kiedy ruszą prace na planie. Showrunner Matt Owens w rozmowie z Deadline częściowo odpowiedział na te pytania.

One Piece - czego możemy się spodziewać w 2. sezonie?

Owens powiedział, że 1. sezon kończy się, gdy Luffy zyskuje sławę. I choć jest to coś, czego pragnął, czyli bycie traktowanym poważnie jako pirat na tym świecie, to ściągnął na siebie uwagę różnych ludzi. Wiele osób teraz wie o jego istnieniu, a list gończy sprawi, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli położyć kres jego działaniom. Showrunner dodał, że postać ukazana w końcówce ostatniego odcinka (Smoker) jest bardzo ważna w kontekście następnego sezonu. O ile dziadek Luffy'ego, który jest też admirałem piechoty morskiej testował swojego wnuka, to nie każdy z Marynarki da mu tyle swobody. Owen przyznał, że w 2. sezonie zobaczymy bardzo potężnego i zdeterminowanego Marines, który będzie głównym antagonistą, pchającym fabułę do przodu. Dalej kontynuował:

Nie zdradzając zbyt wiele i nie mówiąc o nowych postaciach, które możemy spotkać, powiedziałbym, że głównym tematem, nad którym pracujemy w 2. sezonie, jest wyzwanie, jakim jest przywództwo. Luffy ma teraz swoją załogę i wyrusza na Grand Line - ta odpowiedzialność wiąże się z wieloma wyzwaniami. Temat ten wiąże się z innymi historiami i postaciami, których na razie nie zdradzę. Jednak wyzwanie i przywództwo to dla nas ważne tematy w 2. sezonie.

fot. Netflix

One Piece - czy scenariusz do 2. sezonu jest gotowy?

Tuż po premierze One Piece na Netflix producenci z Tomorrow Studios chwalili się, że scenariusz do 2. sezonu jest gotowy. Jednak Matt Owens w wywiadzie z Deadline stonował te doniesienia.

Weszliśmy do pokoju scenarzystów z 2. sezonem na chwilę przed strajkiem. Nie zrobiliśmy więcej niż to, że tylko zaczęliśmy planować, jaki będzie sezon i przygotowaliśmy kilka zarysów. Ale to tyle, ile zrobiliśmy. Zatem tak naprawdę nie ma gotowych żadnych scenariuszy do serii. To jeszcze zajmie trochę czasu.

Showrunner przyznał, że po premierze 1. sezonu mogą wyciągnąć wnioski, gdy będą posuwać się naprzód. Mają pewne zarysy i solidny plan, o którym rozmawiali z Odą. Gdy w kwietniu poleciał do Japonii, aby spotkać się z twórcą mangi to rozmawiał z nim o niektórych wczesnych pomysłach oraz o rzeczach, które chcą uwzględnić, aby mieć pewność, że te pomysły są zgodne z jego zdaniem. Dodał, że ta komunikacja jest otwarta i wracają do działania - pokój scenarzystów już pracuje po to, aby mogli zająć się projektowaniem, planowaniem i przedprodukcją.

fot. Netflix

One Piece - ile sezonów potrwa serial?

Producenci Tomorrow Studios, Marty Adelstein i Becky Clements, wspomnieli, że z Owensem mają plany na 6. sezonów One Piece, ale materiał źródłowy jest tak obszerny, że z łatwością można nakręcić 12 sezonów. Showrunner wyjaśnił, jak długo chciałby kręcić ten serial.

Chcę go tworzyć tak długo, jak się da. Materiałów źródłowych jest mnóstwo. Gdy pracuję to mam obsesję planowania, ale nie tylko w związku z One Piece - mam pomysły na to, jakie mogą być przyszłe sezony, co będzie w nich zawarte, jak możemy na poziomie makro ustrukturyzować niektóre rzeczy ze względu na bogactwo materiału, którym dysponujemy. Będę robić ten serial, dopóki Netflix nie powie "dość".

One Piece - kiedy rozpoczną się zdjęcia do 2. sezonu?

Mimo zakończenia strajku scenarzystów ekipa filmowa nie może jeszcze wrócić na plan, aby nakręcić 2. sezon. Wciąż trwa strajk aktorów, więc nie mogą pracować nad produkcją. Jednak wiadomo, że zdjęcia ponownie będą odbywać się w RPA, co wiąże się z problemami z pogodą. Najlepszym terminem dla rozpoczęcia prac byłby początek 2024 roku - tak, aby zdążyć przed zimą, która trwa tam między czerwcem a sierpniem. Owens przyznał, że wciąż toczą się na ten temat rozmowy, a pogoda jest tym, z czym muszą sobie poradzić.

Zima w Republice Południowej Afryki jest bardzo wietrzna i deszczowa, więc naprawdę musimy to zaplanować. Spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu, dużo czasu pod słonecznym, błękitnym niebem, więc większość naszego harmonogramu zdjęć opiera się na pogodzie.

One Piece - zdjęcia

One Piece