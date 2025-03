Huawei wprowadza na rynek otwarte słuchawki sportowe FreeArc

fot. HUAWEI

Słuchawki wykorzystują mostek C-bridge ze stopu niklowo-tytanowego, zaprojektowany na podstawie analizy 10 000 kształtów małżowiny ludzkiego ucha. Ma to zapewnić stabilne dopasowanie nawet podczas intensywnego ruchu. To także pierwsze słuchawki Huawei, które mogą się pochwalić odpornością na wodę i kurz na poziomie IP57. Huawei deklaruje 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a z etui – do 28 godzin. Szybkie 10-minutowe ładowanie w etui zapewnia 3 godziny pracy słuchawek.

Huawei FreeArc obsługują jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami (np. smartfonem i laptopem) oraz oferują łączność Bluetooth o zasięgu do 400 metrów w idealnych warunkach. Można robić kolejne okrążenia na bieżni stadionu, a telefon w tym czasie bezpiecznie może leżeć w torbie sportowej. Z kolei wbudowany system mikrofonów z algorytmem DNN redukuje hałas otoczenia podczas rozmów.

Otwarta konstrukcja minimalizuje nacisk na kanał słuchowy, umożliwiając naturalny przepływ powietrza. Huawei zapewnia jednak, że dźwięk nie wycieka na zewnątrz dzięki technologii odwracania fal dźwiękowych. Za jakość audio odpowiada przetwornik 17 × 12 mm oraz algorytmy optymalizujące bas i głośność.

Słuchawki współpracują z aplikacjami HUAWEI AI Life (Android) i HUAWEI Audio Connect (iOS), umożliwiającymi m.in. lokalizację urządzenia, aktualizacje oprogramowania czy konfigurację gestów (np. regulację głośności poprzez przesunięcie palcem po obudowie słuchawki).

Model Huawei FreeArc dostępny jest w trzech kolorach: zielonym (dostępnym wyłącznie w sklepie huawei.pl), szarym oraz czarnym. Wszystkie wersje kolorystyczne wyróżniają się też delikatnym metalicznym połyskiem. Sugerowana cena to 499 zł, ale aż do 13 kwietnia obowiązuje promocja i cena jest obniżona o 100 zł do 399 zł. W sklepie marki można dodatkowo skorzystać z usługi wsparcia przy zgubieniu słuchawki (50% zniżki na zakup pojedynczego egzemplarza) lub dokupić opaskę HUAWEI Band 9 w obniżonej cenie.