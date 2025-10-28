Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu One Piece. Nowy plakat i zdjęcia z hitu Netflixa

Netflix oficjalnie ogłosił datę premiery 2. sezonu aktorskiej wersji One Piece. Z tej okazji udostępniono także nowe zdjęcia oraz plakat. Co czeka Luffy'ego i jego załogę w kolejnej odsłonie i kiedy ją zobaczymy na streamingu?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  data premiery 
zdjęcia netflix one piece
One Piece: sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Netflix oficjalnie poinformował o dacie premiery 2. sezonu aktorskiej wersji serialu One Piece. Pierwsza seria okazała się ogromnym hitem, a platforma błyskawicznie idzie za ciosem. Podzielono się też nowymi zdjęciami Luffy'ego i jego drużyny.

Predator: Strefa zagrożenia – opinie. Czy kosmiczny łowca porwie widzów do kina?

2. sezon serialu One Piece pojawi się w Netflixie 10 marca 2026 roku.

Oto nowe zdjęcia z produkcji, na których widzimy Luffy'ego w towarzystwie jego załogi. Jest też nowy plakat:

One Piece: sezon 2

arrow-left
One Piece: sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

One Piece - co wiemy o 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece.

Nowa seria zaadaptuje wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island – niektóre z tych miejsc widać już w zwiastunie. Widzowie otrzymali też pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w tym Vivi (Charithra Chandran) i Smokera (Callum Kerr). W zaprezentowanych materiałach brakuje kilku wyczekiwanych postaci, takich jak Crocodile, Crocus czy Tashigi.

Poniżej możecie sprawdzić, którzy aktorzy dołączyli do obsady 2. serii.

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

arrow-left
One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
arrow-right

Najlepsze anime fantasy - ranking

50. The Unwanted Undead Adventurer (2024)

arrow-left
50. The Unwanted Undead Adventurer (2024)
fot. Connect
arrow-right

Źródło: X (Netflix)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  data premiery 
zdjęcia netflix one piece
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy

Najnowsze

1 Doktor Who
-

Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

2 1. Sentry
-

Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

3 To: Witajcie w Derry
-
Spoilery

Szokująca premiera To: Witajcie w Derry. Przerażające kulisy; finał to nie cliffhanger

4 Jeszcze bardziej zakręcony piątek
-

Zakręcony piątek 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

5 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

6 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Pentagon ma problem z filmem Dom pełen dynamitu. Za dużo fikcji?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV