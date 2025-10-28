Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu One Piece. Nowy plakat i zdjęcia z hitu Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Netflix oficjalnie poinformował o dacie premiery 2. sezonu aktorskiej wersji serialu One Piece. Pierwsza seria okazała się ogromnym hitem, a platforma błyskawicznie idzie za ciosem. Podzielono się też nowymi zdjęciami Luffy'ego i jego drużyny.

Predator: Strefa zagrożenia – opinie. Czy kosmiczny łowca porwie widzów do kina?

2. sezon serialu One Piece pojawi się w Netflixie 10 marca 2026 roku.

ROZWIŃ ▼

Oto nowe zdjęcia z produkcji, na których widzimy Luffy'ego w towarzystwie jego załogi. Jest też nowy plakat:

One Piece: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

One Piece - co wiemy o 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece.

Nowa seria zaadaptuje wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island – niektóre z tych miejsc widać już w zwiastunie. Widzowie otrzymali też pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w tym Vivi (Charithra Chandran) i Smokera (Callum Kerr). W zaprezentowanych materiałach brakuje kilku wyczekiwanych postaci, takich jak Crocodile, Crocus czy Tashigi.

Poniżej możecie sprawdzić, którzy aktorzy dołączyli do obsady 2. serii.

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin) Zobacz więcej Reklama

Najlepsze anime fantasy - ranking