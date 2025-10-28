Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu One Piece. Nowy plakat i zdjęcia z hitu Netflixa

Netflix oficjalnie poinformował o dacie premiery 2. sezonu aktorskiej wersji serialu One Piece. Pierwsza seria okazała się ogromnym hitem, a platforma błyskawicznie idzie za ciosem. Podzielono się też nowymi zdjęciami Luffy'ego i jego drużyny.
2. sezon serialu One Piece pojawi się w Netflixie 10 marca 2026 roku.
Oto nowe zdjęcia z produkcji, na których widzimy Luffy'ego w towarzystwie jego załogi. Jest też nowy plakat:
One Piece - co wiemy o 2. sezonie?
Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece.
Nowa seria zaadaptuje wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island – niektóre z tych miejsc widać już w zwiastunie. Widzowie otrzymali też pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w tym Vivi (Charithra Chandran) i Smokera (Callum Kerr). W zaprezentowanych materiałach brakuje kilku wyczekiwanych postaci, takich jak Crocodile, Crocus czy Tashigi.
Poniżej możecie sprawdzić, którzy aktorzy dołączyli do obsady 2. serii.
Źródło: X (Netflix)