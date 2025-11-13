Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!

fot. Netflix

Reklama

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie z 2. sezonu aktorskiego One Piece, na którym znaleźli się nowi bohaterowie: Smoker i Tashigi. W tych przedstawicieli marynarki wcielili się Callum Kerr i Julia Rehwald.

Czytaj więcej: Smoker i Tashigi na nowym zdjęciu z One Piece. Uroczy Elmo na przesłuchaniu do roli Luffy’ego

Smoker na swoim motocyklu

Teraz opublikowano fragment odcinka One Piece, w którym Smoker jedzie po wodzie na swoim Billower Bike'u znanym z mangi Eiichirō Ody. Z wcześniejszych wideo zza kulis mogliśmy się przekonać, że motocykl jest prawdziwy i funkcjonalny, a nie stworzony za pomocą efektów specjalnych. W filmiku wokół postaci jest dużo dymu, co jest wynikiem korzystania przez niego z mocy diabelskiego owocu oraz palenia dwóch cygar na raz, co jest charakterystycznym elementem jego wizerunku. Aktor wygląda dokładnie tak, jak Smoker w mandze - ma białe włosy i rozpiętą kurtkę z cygarami. W opisie filmiku możemy przeczytać: "Z mgieł doków Loguetown nadchodzi sprawiedliwość! Przybył kapitan Smoker!". Zobaczcie poniżej wideo.

ROZWIŃ ▼

Billower Bike Smokera wygląda, jak żywcem wyjęty z anime One Piece. Poniżej screen dla porównania.

fot. Toei Animation

One Piece - premiera 2. sezonu w marcu 2026 roku na Netflix.

Omówienie zwiastuna 2. sezonu One Piece