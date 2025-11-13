Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!
W aktorskim serialu One Piece Callum Kerr wygląda dokładnie tak samo, jak Smoker w anime i mandze. Teraz dostaliśmy lepsze spojrzenie na jego słynny motocykl w nowym fragmencie wideo.
Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie z 2. sezonu aktorskiego One Piece, na którym znaleźli się nowi bohaterowie: Smoker i Tashigi. W tych przedstawicieli marynarki wcielili się Callum Kerr i Julia Rehwald.
Smoker na swoim motocyklu
Teraz opublikowano fragment odcinka One Piece, w którym Smoker jedzie po wodzie na swoim Billower Bike'u znanym z mangi Eiichirō Ody. Z wcześniejszych wideo zza kulis mogliśmy się przekonać, że motocykl jest prawdziwy i funkcjonalny, a nie stworzony za pomocą efektów specjalnych. W filmiku wokół postaci jest dużo dymu, co jest wynikiem korzystania przez niego z mocy diabelskiego owocu oraz palenia dwóch cygar na raz, co jest charakterystycznym elementem jego wizerunku. Aktor wygląda dokładnie tak, jak Smoker w mandze - ma białe włosy i rozpiętą kurtkę z cygarami. W opisie filmiku możemy przeczytać: "Z mgieł doków Loguetown nadchodzi sprawiedliwość! Przybył kapitan Smoker!". Zobaczcie poniżej wideo.
One Piece - premiera 2. sezonu w marcu 2026 roku na Netflix.
Omówienie zwiastuna 2. sezonu One Piece
One Piece - 2. sezon
Zwiastun zaczyna się od sceny, w której załoga Słomkowego Kapelusza zbliża się do Red Line, długiego kontynentu, który obiega cały świat. Słyszymy też w tle odgłos wieloryba. Fani mangi wiedzą, że to Laboon, którego widzimy w późniejszym ujęciu.
