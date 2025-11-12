Smoker i Tashigi na nowym zdjęciu z One Piece. Uroczy Elmo na przesłuchaniu do roli Luffy’ego

fot. Netflix

W ostatnim czasie Netflix ogłosił, że do obsady 3. sezonu aktorskiego One Piece dołączyli Cole Escola jako Bon Clay oraz Xolo Maridueña jako Ace. Ale zanim zobaczymy tych aktorów na ekranie to najpierw w marcu zadebiutuje druga seria. Pozostało kilka miesięcy do premiery, ale platforma podzieliła się kolejnym zdjęciem, na którym znajdują się nowe postacie.

Na zdjęciu z 2. sezonu One Piece, który powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody, znajdują się Smoker i Tashigi, w których wcielają się odpowiednio Callum Kerr i Julia Rehwald. Są ubrani dokładnie tak, jak ich odpowiedniki z anime, bo nawet Smoker ma przy sobie dużo cygar.

Smoker to oficer marynarki, który w nowym sezonie podejmie się misji schwytania Luffy'ego w Loguetown. Zjadł diabelski owoc o nazwie dym-dymowoc. Z kolei Tashigi to starszy sierżant marynarki, która bardzo przypomina z wyglądu dawno zmarłą przyjaciółkę Zoro, Kuinę. Nie posiada żadnej mocy, ale zna się na katanach i jest dobrym szermierzem.

fot. Toei Animation // Smoker i Tashigi w anime "One Piece"

Nowe zdjęcie z aktorskiego serialu, które znajduje się na początku poniższej galerii, podpisano: "Sprawiedliwość puka do drzwi, Nakama!! Żaden pirat, który odważy się wkroczyć do Loguetown, nie przejdzie obok tych dwóch filarów sprawiedliwości!!".

