Smoker i Tashigi na nowym zdjęciu z One Piece. Uroczy Elmo na przesłuchaniu do roli Luffy’ego

W sieci opublikowano kolejne zdjęcie z 2. sezonu One Piece, na którym znalazły się nowe postacie. Ponadto Netflix podzielił się zabawnym wideo, w którym muppety z Ulicy Sezamkowej biorą udział w castingu do popularnych seriali platformy.
One Piece fot. Netflix
W ostatnim czasie Netflix ogłosił, że do obsady 3. sezonu aktorskiego One Piece dołączyli Cole Escola jako Bon Clay oraz Xolo Maridueña jako Ace. Ale zanim zobaczymy tych aktorów na ekranie to najpierw w marcu zadebiutuje druga seria. Pozostało kilka miesięcy do premiery, ale platforma podzieliła się kolejnym zdjęciem, na którym znajdują się nowe postacie.

Czytaj więcej: Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

Na zdjęciu z 2. sezonu One Piece, który powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody, znajdują się Smoker i Tashigi, w których wcielają się odpowiednio Callum Kerr i Julia Rehwald. Są ubrani dokładnie tak, jak ich odpowiedniki z anime, bo nawet Smoker ma przy sobie dużo cygar.

Smoker to oficer marynarki, który w nowym sezonie podejmie się misji schwytania Luffy'ego w Loguetown. Zjadł diabelski owoc o nazwie dym-dymowoc. Z kolei Tashigi to starszy sierżant marynarki, która bardzo przypomina z wyglądu dawno zmarłą przyjaciółkę Zoro, Kuinę. Nie posiada żadnej mocy, ale zna się na katanach i jest dobrym szermierzem.

nullfot. Toei Animation // Smoker i Tashigi w anime "One Piece"

Nowe zdjęcie z aktorskiego serialu, które znajduje się na początku poniższej galerii, podpisano: "Sprawiedliwość puka do drzwi, Nakama!! Żaden pirat, który odważy się wkroczyć do Loguetown, nie przejdzie obok tych dwóch filarów sprawiedliwości!!". 

One Piece - 2. sezon

arrow-left
One Piece - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Elmo jako Luffy

Na Netflix pojawiły się nowe odcinki Ulicy Sezamkowej, dlatego z tej okazji Netflix stworzył humorystyczne wideo, w którym główni bohaterowie biorą udział w castingu do różnych seriali platformy. Elmo stara się być bardziej "piracki" jako Luffy, ale wychodzi po prostu uroczo. Z kolei Grover stara się o rolę w Squid Game, a Ciasteczkowy Potwór w reality TV Czy to ciasto? Są też inne postacie i nawiązania do seriali Netflixa. Zobaczcie poniżej.

 

naEKRANIE Poleca

