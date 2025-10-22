One Piece - 2. sezon pokaże olbrzymów! Nowe zdjęcia pobudzają apetyt
Netflix opublikował nowe materiały zapowiadające jeden z wątków 2. sezonu serialu One Piece, opartego na mandze pod tym samym tytułem. Kontynuacja hitu platformy streamingowej odkrywa karty i ekscytuje fanów.
Od pewnego czasu platforma streamingowa Netflix zapowiada poszczególne wątki drugiego sezonu One Piece - doskonale znane fanom mangi i anime, już teraz elektryzują widzów. Najnowsze materiały zapowiadają spotkanie z dwoma znanymi olbrzymami o imionach Brogy i Dorry. Przygody bohaterów zapowiadają solidną dawkę wrażeń i wesołej rozrywki.
One Piece - zdjęcia z 2. sezonu
One Piece - co trzeba wiedzieć o 2. sezonie?
Ponownie na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji.
Załoga Słomkowego Kapelusza wyruszy w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece. Premiera 2. sezonu odbędzie się w 2026 roku.
W nowych rolach zobaczymy następujących aktorów
One Piece - tytuły odcinków 2. sezonu
Przypomnijmy, że niedawno strona Gildii Scenrzystów opublikowała listę tytułów 8 odcinków 2. sezonu One Piece. Oto ona:
- The Beginning of the End
- Good Whale Hunting
- Whisky Business
- Big Trouble in Little Garden
- Wax on, Wax Off
- Nami Deerest
- Reindeer Shames
- Deer and Loathing in Drum Kingdom
Źródło: Netflix
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat