placeholder
Reklama
placeholder

One Piece - 2. sezon pokaże olbrzymów! Nowe zdjęcia pobudzają apetyt

Netflix opublikował nowe materiały zapowiadające jeden z wątków 2. sezonu serialu One Piece, opartego na mandze pod tym samym tytułem. Kontynuacja hitu platformy streamingowej odkrywa karty i ekscytuje fanów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
one piece
One Piece - sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Od pewnego czasu platforma streamingowa Netflix zapowiada poszczególne wątki drugiego sezonu One Piece - doskonale znane fanom mangi i anime, już teraz elektryzują widzów. Najnowsze materiały zapowiadają spotkanie z dwoma znanymi olbrzymami o imionach Brogy i Dorry. Przygody bohaterów zapowiadają solidną dawkę wrażeń i wesołej rozrywki.

One Piece - zdjęcia z 2. sezonu

One Piece - sezon 2

arrow-left
One Piece - sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

One Piece - co trzeba wiedzieć o 2. sezonie?

Ponownie na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji.

Załoga Słomkowego Kapelusza wyruszy w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece. Premiera 2. sezonu odbędzie się w 2026 roku.

W nowych rolach zobaczymy następujących aktorów

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

arrow-left
One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
arrow-right

One Piece - tytuły odcinków 2. sezonu

Przypomnijmy, że niedawno strona Gildii Scenrzystów opublikowała listę tytułów 8 odcinków 2. sezonu One Piece. Oto ona:

  1. The Beginning of the End
  2. Good Whale Hunting
  3. Whisky Business
  4. Big Trouble in Little Garden
  5. Wax on, Wax Off
  6. Nami Deerest
  7. Reindeer Shames
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
one piece
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Constantine (2005)
-

Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

2 Na noże
-

Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Międzynarodowy zwiastun Predator: Strefa zagrożenia wyciekł do sieci. Sprawdźcie nowe sceny

4 Cronos: The New Dawn
-

Cronos: The New Dawn sprawdzicie za darmo. Polski horror otrzymał wersję demo

5 Wiła
-

Robert Ziębiński powraca z kontynuacją Czarnego Stawu

6 Johnny Flynn w filmie Emma
-

Harry Potter - w serialu pojawi się zaskakująca postać. W książkach była później

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV