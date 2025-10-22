One Piece - 2. sezon pokaże olbrzymów! Nowe zdjęcia pobudzają apetyt

fot. Netflix

Reklama

Od pewnego czasu platforma streamingowa Netflix zapowiada poszczególne wątki drugiego sezonu One Piece - doskonale znane fanom mangi i anime, już teraz elektryzują widzów. Najnowsze materiały zapowiadają spotkanie z dwoma znanymi olbrzymami o imionach Brogy i Dorry. Przygody bohaterów zapowiadają solidną dawkę wrażeń i wesołej rozrywki.

One Piece - zdjęcia z 2. sezonu

One Piece - sezon 2 Zobacz więcej Reklama

One Piece - co trzeba wiedzieć o 2. sezonie?

Ponownie na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji.

Załoga Słomkowego Kapelusza wyruszy w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece. Premiera 2. sezonu odbędzie się w 2026 roku.

W nowych rolach zobaczymy następujących aktorów

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin) Zobacz więcej Reklama

One Piece - tytuły odcinków 2. sezonu

Przypomnijmy, że niedawno strona Gildii Scenrzystów opublikowała listę tytułów 8 odcinków 2. sezonu One Piece. Oto ona: