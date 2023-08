One Piece - twórca mangi twardo postępował z showrunnerami. Nowe zdjęcia z serialu

fot. Netflix

Aktorski serial One Piece za mniej niż miesiąc będzie mieć premierę na platformie Netflix. W sieci pojawia się coraz więcej wypowiedzi twórców o nowej produkcji, która powstała na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichiro Ody.

Showrunner serialu Matt Owens w rozmowie z serwisem GameMe+ zdradził, jak wyglądała współpraca ze słynnym mangaką. Przypomnijmy, że Oda kazał Netflixowi ponownie nakręcić wiele scen z aktorskiej produkcji, ponieważ czuł, że nie są wystarczająco dobre, aby pokazać je światu. Wygląda na to, że był też surowy dla Owensa i drugiego showrunnera - Stevena Maedy.

Chyba nigdy w życiu się bardziej nie denerwowałem. Oto osoba, która stworzyła tę historię, którą tak bardzo uwielbiam i szanuję, i proszę go, aby powierzył mi swoje dziecko. Nie będę kłamał, na początku był twardy – to nie była pierwsza próba stworzenia aktorskiego One Piece i nie byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy próbowali wyrazić to w nowy sposób. Ale myślę, że kiedy zdał sobie sprawę, że ruszamy z właściwego miejsca, próbując chronić ten serial i stworzyć nową ścieżkę, aby jeszcze więcej ludzi się w nim zakochało, to zaczął nam ufać.

Zobaczcie poniżej nowy teaser, który ujawnia kilka scen niepokazanych w pełnym zwiastunie. Widzimy krótkie starcie Alvidy z Luffym (Iñaki Godoy), który unika jej ciosu. Jest też Buggy (Jeff Ward) puszczający oko do widzów oraz słynna kwestia Słomkowego Kapelusza, że zostanie Królem Piratów.

One Piece - teaser

W sieci pojawiły się również nowe zdjęcia z serialu aktorskiego. Znajdują się na nich Shanks (Peter Gadiot) i główni bohaterowie. Ponadto są też fotografie z Garpem (Vincent Regan), Kobym (Morgan Davies) oraz Helmeppo (Aidan Scott). Mogą one potwierdzać to, że zobaczymy okładkową historię z mangi, gdy młodzi bohaterowie dostali się do piechoty morskiej i trenowali pod okiem admirała. Wspomniane zdjęcia znajdują się na początku galerii.

One Piece - zdjęcia

One Piece

One Piece - premiera 31 sierpnia na Netflix.