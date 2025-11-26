Anime One-Punch Man w ogniu krytyki. Twórca apeluje do agresywnych fanów

fot. Viz Media // J.C. Staff

Reklama

Po 6 latach przerwy z 3. sezonem powrócił One-Punch Man, który ma rzesze fanów na całym świecie. Oczekiwania były bardzo wysokie, ponieważ już poprzednia seria spotkała się z krytyką. Liczono na poprawę strony wizualnej, która zachwycała w pierwszej odsłonie, ale po jej przejęciu przez J.C. Staff od Madhouse pogorszyła się. Niestety nowy sezon okazała się rozczarowaniem, a większość negatywnych opinii dotyczy jakości animacji.

Czytaj więcej: Zapowiedź zakończenia wątku Egghead w anime One Piece. Nadchodzi wielki moment Bonney!

Niestety fani wyładowują swoją frustrację na twórcach anime. Shinepei Nagai, reżyser trzeciego sezonu One-Punch Man, dezaktywował swoje konto w mediach społecznościowych. W obliczu tych nękań, uznany animator Takashi Hashimoto (One Piece Film: Red, Bleach: Thousand-Year Blood War), zaapelował do agresywnych fanów w serwisie X:

Jeśli chodzi o One-Punch Mana, krytyka - a raczej ogrom krytyki ze strony osób oglądających go nielegalnie za granicą - jest przytłaczająca. Zespół produkcyjny prawdopodobnie odczuwa z tego powodu ogromny ból. Wszyscy podzielają to samo pragnienie: nikt nie zamierza tworzyć złego produktu. A jednak jesteśmy krytykowani za najdrobniejsze szczegóły. Jak to wpływa na naszą motywację?

Dalej kontynuował:

Powiem wprost: w najbliższych kilku tygodniach zostanie wyemitowane coś, w co włożyliśmy całe serce i duszę. Jeśli ludzie nazwą go gównem albo "papierowym teatrem" (ograniczoną animacją), niech tak będzie, ale daliśmy z siebie wszystko. Proszę, pomyślcie o twórcach za ekranem. Nie robimy tego jako wolontariusze; to praca każdego z nas. Im bardziej będziecie nas gnębić, tym bardziej ekipa będzie się zmniejszać. To pewne.

Wcześniej Shinpei Nagai pisał, że niektórzy jego obserwatorzy angażują się w prowokacje mające na celu szarganie honoru zespołu i wykorzystywanie problemów twórców dla zysku poprzez szerzenie nienawiści. Zawsze robił wszystko, co w jego mocy, ale doszedł do wniosku, że utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest nie do przyjęcia dla tego projektu, po czym skasował konto w mediach społecznościowych.

Dwa sezony One-Punch Man są dostępne na Canal+.