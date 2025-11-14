Opowieści z meekhańskiego pogranicza powrócą w grudniu

Powergraph

Seria Opowieści z meekhańskiego pogranicza to jedna z najbardziej popularnych i docenianych serii fantasy polskiego autora. Robert M. Wegner stworzył wyraziste postaci, bogaty świat i osadził w nim epicką, wielowątkową fabułę, w której łączą się losy ludzi, imperium i potężnych mocy.

Pierwsze dwa tomy to zbiory (częściowo) powiązanych opowiadań, które stanowią podstawę dla kolejnych książek. Trzy kolejne w serii to już powieści nadające całości epickiego rozmiaru. Seria przyniosła Robertowi M. Wegnerowi uznanie czytelników - w tym m.in. kilkukrotnie otrzymał za nią Nagrodę im. Janusza A. Zajdla przyznawaną najlepszym polskim utworom fantastycznym.

Fani Opowieści z meekhańskiego pogranicza musieli niestety długo czekać na kolejną część. Piąty tom, Każde martwe marzenie, ukazał się w 2018 roku. Pisanie szóstego tomu przeciągało się i dopiero po siedmiu latach ujrzy on światło dzienne. Nowa powieść w świecie Meekhanu będzie nosiła tytuł Dusza pokryta bliznami. W powieści powrócą znane postaci, ale też pojawią się nowe zagrożenia i wyzwania.

Dusza pokryta bliznami została zapowiedziana przez Powergraph na 5 grudnia. Powieść będzie liczyć 416 stron.

Dusza pokryta bliznami - opis i okładka

Źródło: Powergraph

Świat się zmienia. Bóstwa znów chodzą między śmiertelnikami, używając ludzi jako narzędzi w swoich okrutnych walkach, odmieniając losy jednostek i imperiów.

Słynny oddział Górskiej Straży, Czerwone Szóstki, zostaje oskarżony o zdradę i zesłany do zamku Langre. Tam, w kamieniołomach kruszy się nie tylko skały, ale przede wszystkim dusze osadzonych.

Imperium ma większe problemy niż los pojedynczego oddziału. Uroczyska w całym Meekhanie plunęły dymem, popiołem i monstrami nie z tego świata. Powietrze i ziemia zostały skażone, ludziom grozi klęska głodu. Imperator Meekhanu – zależnie od tego, w którą z plotek się wierzy – został ranny lub zginął w walce z potworami.

Świat się zmienia, a dla niektórych – kończy.

Opowieści z meekhańskiego pogranicza to napisana z niezwykłym rozmachem seria o wojnach bogów i ludzi. Robert M. Wegner daje niesamowity popis twórczej wyobraźni, zachwycając jako architekt całego świata, ale też mistrz opowieści, potrafiący poruszyć historiami o honorze, braterstwie, miłości, zdradzie i walce w obliczu niepojmowalnego zła.