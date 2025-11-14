Opowieści z meekhańskiego pogranicza powrócą w grudniu
Opowieści z meekhańskiego pogranicza to jeden z popularniejszych cykli fantasy pisanych przez polskiego autora. Jeszcze w tym roku, po kilku latach oczekiwania, pojawi się nowy, szósty tom.
Seria Opowieści z meekhańskiego pogranicza to jedna z najbardziej popularnych i docenianych serii fantasy polskiego autora. Robert M. Wegner stworzył wyraziste postaci, bogaty świat i osadził w nim epicką, wielowątkową fabułę, w której łączą się losy ludzi, imperium i potężnych mocy.
Pierwsze dwa tomy to zbiory (częściowo) powiązanych opowiadań, które stanowią podstawę dla kolejnych książek. Trzy kolejne w serii to już powieści nadające całości epickiego rozmiaru. Seria przyniosła Robertowi M. Wegnerowi uznanie czytelników - w tym m.in. kilkukrotnie otrzymał za nią Nagrodę im. Janusza A. Zajdla przyznawaną najlepszym polskim utworom fantastycznym.
Fani Opowieści z meekhańskiego pogranicza musieli niestety długo czekać na kolejną część. Piąty tom, Każde martwe marzenie, ukazał się w 2018 roku. Pisanie szóstego tomu przeciągało się i dopiero po siedmiu latach ujrzy on światło dzienne. Nowa powieść w świecie Meekhanu będzie nosiła tytuł Dusza pokryta bliznami. W powieści powrócą znane postaci, ale też pojawią się nowe zagrożenia i wyzwania.
Dusza pokryta bliznami została zapowiedziana przez Powergraph na 5 grudnia. Powieść będzie liczyć 416 stron.
Dusza pokryta bliznami - opis i okładka
Świat się zmienia. Bóstwa znów chodzą między śmiertelnikami, używając ludzi jako narzędzi w swoich okrutnych walkach, odmieniając losy jednostek i imperiów.
Słynny oddział Górskiej Straży, Czerwone Szóstki, zostaje oskarżony o zdradę i zesłany do zamku Langre. Tam, w kamieniołomach kruszy się nie tylko skały, ale przede wszystkim dusze osadzonych.
Imperium ma większe problemy niż los pojedynczego oddziału. Uroczyska w całym Meekhanie plunęły dymem, popiołem i monstrami nie z tego świata. Powietrze i ziemia zostały skażone, ludziom grozi klęska głodu. Imperator Meekhanu – zależnie od tego, w którą z plotek się wierzy – został ranny lub zginął w walce z potworami.
Świat się zmienia, a dla niektórych – kończy.
Opowieści z meekhańskiego pogranicza to napisana z niezwykłym rozmachem seria o wojnach bogów i ludzi. Robert M. Wegner daje niesamowity popis twórczej wyobraźni, zachwycając jako architekt całego świata, ale też mistrz opowieści, potrafiący poruszyć historiami o honorze, braterstwie, miłości, zdradzie i walce w obliczu niepojmowalnego zła.
Źródło: Powergraph
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1972, kończy 53 lat