Opowieści z Narnii - dlaczego Greta Gerwig? Szef Netflix Film wyjaśnia decyzję

Greta Gerwig w ostatnim czasie jest na fali wznoszącej po doskonałym przyjęciu Barbie zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Barbenheimer królował w lecie 2023 roku, ale reżyserka nie zamierza zwalniać tempa. Niedawno szef Netflix Film, Scott Stuber, informował o planowanej dacie rozpoczęcia prac nad filmem, które zostały wyznaczone na początek 2024 roku, a teraz rzucił światło na kolejne kwestie związane z nadchodzącą produkcją:

Jesteśmy z Gretą przyjaciółmi już od jakiegoś czasu. Z jej mężem Noah Baumbachem wyprodukowałem trzy filmy, więc jesteśmy blisko. A niedługo będziemy startować z kolejnym. Mamy podpisaną z nimi wielką umowę. Jeśli jej nie znasz, to musisz wiedzieć, że jest jedną z najlepszych osób na świecie; nie tylko jako artystka, ale przede wszystkim człowiek. Ma po prostu wielką duszę. Kiedy w 2019 my mieliśmy Marriage Story, a ona Little Women, oboje spędziliśmy sporo czasu na obiadach podczas rozdań nagród.

Gerwig wychowała się w chrześcijańskim otoczeniu, a książki C.S. Lewisa są mocno na tej wierze oparte. I tak zaczęliśmy o tym rozmawiać. I tak jak mówiłem: nie mamy tego IP, więc kiedy pojawiła się okazja zdobycia licencji na te książki, to rzuciliśmy się na nią. Chcemy mieć możliwość opowiedzenia historii, które ludzie kojarzą. To była wielka okazja i jestem niesamowicie podekscytowany tym, że Greta nad tym pracuje razem z nami i robi z nami interesy. Jest niezwykłym talentem.