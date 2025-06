Fejkowe wideo z planu Avengers: Doomsday podbija sieć. Dwie lubiane bohaterki Marvela wracają?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od weekendu ogromną popularność w sieci zyskuje rzekome wideo z planu Avengers: Doomsday. Użytkownicy serwisu X przekazują je dalej w ekspresowym tempie, wszem wobec obwieszczając, że zawiera ono pierwsze spojrzenie na pełny kostium Doktora Dooma, nie mówiąc już o pojawiających się w materiale Scarlet Witch, klękającym przed złoczyńcą Deadpoolu, Spider-Manie czy nawet Iron Manie. Cała sytuacja jest o tyle dziwna, że choć powszechnie wiadomo, iż do stworzenia nagrania wykorzystano sztuczną inteligencję, niektórzy fani Marvela nadal chcą wierzyć, że wcale nie mamy tu do czynienia z fejkiem. Spójrzcie sami:

W sieci głośno mówi się również o tym, że w Avengers: Doomsday wrócą dwie aktorki: Evangeline Lilly jako Osa i Kat Dennings w roli Darcy Lewis. Pierwsza z nich, choć całkiem niedawno zapowiedziała pożegnanie z zawodem, zapytana na Instagramie o swój ewentualny udział w kolejnych filmach o Mścicielach zareagowała wymownym emotikonem. Druga natomiast opublikowała zdjęcie, na którym trzyma tarczę Kapitana Ameryki w wersji Sama Wilsona - to na tej podstawie zaczęto spekulować, że Dennings przebywa na planie Doomsday w Bahrajnie lub Londynie.

Kat Dennings z tarczą Kapitana Ameryki

Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze rewelacje dobrze poinformowanego scoopera Daniela Richtmana. Twierdzi on, że wbrew wcześniejszym spekulacjom znana z serialu Falcon i Zimowy żołnierz lokacja, Madripoor, nie pojawi się w Doomsday - mamy ją za to zobaczyć w serialu Vision, który trafi do oferty Disney+.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.