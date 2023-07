Barbie - Gretę Gerwig "przeraża" adaptacja Opowieści z Narnii? Reżyserka odpowiada

fot. materiały prasowe

Niedawno ogłoszono, że Netflix w końcu ruszył z pracami nad adaptacją książek C.S. Lewisa Opowieści z Narnii. Za reżyserię odpowiadać będzie Gretę Gerwig, znana z filmów takich jak Barbie oraz Małe kobietki i Lady Bird. W wywiadzie dla Total Film reżyserka zwierzyła się, że stworzenie rebootu o Narnii ją "przeraża".

Greta Gerwig o adaptacji Opowieści z Narnii

W wywiadzie reżyserka została zapytana o to, czy jej podejście do Opowieści z Narnii będzie "tak nadzwyczajne" jak jej spojrzenie na lalki Barbie.

- Nie mam pojęcia. Jeszcze tak naprawdę nie zabrałam się do tego. Ale jestem szczerze przestraszona tym, co uważam to za dobry początek. Myślę, że kiedy czegoś się obawiam, to zawsze dobry znak. Może kiedy przestałabym to odczuwać, pomyślałabym "Okej. Może nie powinnam tego robić". Nie, jestem tym przerażona. To zdumiewające. Ale zobaczymy, na ten moment nie wiem.

Opowieści z Narnii - co wiemy o adaptacji Netflixa?

Netflix już w 2018 roku kupił prawa do ekranizacji twórczości C.S. Lewisa, i miał w planie stworzyć produkcje oparte na wszystkich siedmiu częściach serii. Miały to być zarówno filmy, jak i serial telewizyjny. Jednak dopiero rok temu prace nad adaptacją ruszyły, kiedy oficjalnie potwierdzono plotki o Grecie Gerwig jako reżyserce Opowieści z Narnii. W 2023 roku wyszło na jaw, że rzekomo Gerwig ma podpisany kontrakt z platformą na przynajmniej dwa filmy z tej serii.