Opowieści z Narnii - William Moseley o zapowiedzianej serii Netflixa. Czy wróci do fantastycznego świata?

fot. Walt Disney Pictures

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Greta Gerwig we współpracy z Netflixem zajmuje się stworzeniem nowej, filmowej adaptacji serii książek C.S. Lewisa, czyli Opowieści z Narnii. O planach na produkcję nie wiadomo na ten moment wiele poza tym, że platforma ufa reżyserce, a ona sama ma czerpać garściami z wartości, które pojawiały się w książkach. O nadchodzącej małymi krokami adaptacji wypowiedział się William Moseley, który pojawił się we wszystkich poprzednich filmach i wcielał w postać Petera Pevensie.

Opowieści z Narnii - William Moseley o nowej, filmowej adaptacji

Aktor został zapytany o to, czy chciałby stać się częścią nowego projektu pod przewodnictwem Grety Gerwig. Jego odpowiedź brzmiała następująco:

Nie sądzę, że zadzwonią do mnie z Netflixa, ponieważ chcą się odciąć od tego, co było i rebootują markę. Nie jestem już częścią tego świata, co czasami mnie smuci, ponieważ kocham świat Narnii i bycie jego częścią. [...] Chciałbym za to pójść na plan i zobaczyć jak to wygląda, co tworzą. To byłoby dla mnie niesamowite i wystarczające, ale nie sądzę, że jest jakakolwiek szansa na moje pojawienie w tych filmach. [...] Mam nadzieję, że pozwolą mi udać się na plan razem z Anną, Georgiem, Skandar i Benem. [...] Jeśli chodzi o to, co uważam o Grecie Gerwig, to uważam, że jest niesamowita. Barbie była świetna, Małe kobietki fantastyczne. Wszystko czego dotknie zmienia się w złoto, dlatego myślę, że Netflix ma szczęścia, że ją ma. Mam nadzieję, że sprawi jej to przyjemność, ponieważ to wspaniały świat do kreowania i nie mogę się doczekać na to, co wyprodukuje.