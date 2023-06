Oppenheimer - kategoria wiekowa zaskakuje. Film Nolana nie miał tak wysokiej od 21 lat

fot. Universal / Total Film

Oppenheimer dostał kategorię wiekową R, czyli treści filmu nie są wskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Pomimo tego, że media dowiedziały się, jaką kategorię produkcja dostała, nie ma opisu za co ją przyznano. Jest to pierwszy film Nolana z taką kategorią od 21 lat! Jego pierwsze dwie produkcje, czyli Memento oraz Bezsenność miały kategorię R, a wszystkie kolejne już miał niższą, czyli PG-13.

Oppenheimer - czas trwania

Reżyser potwierdził, że będzie to najdłuższy film w jego karierze i będzie trwać prawie 3 godziny. Jako że jest on kręcony kamerami IMAX na taśmie, Associated Press wyjawiło ciekawostkę. Okazuje się, że taśmy z nakręconym filmem ważą ponad 270 kilogramów i mają długość około 20 kilometrów.

Oppenheimer - spot

Nolan zapowiada też ciekawostkę o scenie pierwszej detonacji bomby atomowej, którą nakręcili bez efektów komputerowych. Okazuje się, że ona nie tylko zachwyci wizualnie, ale też pod kątem dźwięku. Ma to stworzyć fizyczną reakcję widzów na tę scenę, której długo nie zapomną.

Oppenheimer - premiera 21 lipca 2023 roku w kinach.

