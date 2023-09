Oppenheimer - kiedy premiera VOD? Denis Villeneuve zachwycony filmem Nolana: "To arcydzieło!"

Universal Pictures

Oppenheimer kontynuuje swój triumfalny marsz przez kina na całym świecie. W tej chwili w skali globalnej na koncie produkcji Christophera Nolana znajduje się 912,6 mln USD. Choć przebicie granicy miliarda dolarów będzie trudne, dzieło już zostało najbardziej kasowym filmem biograficznym w historii. Pojawiły się także pierwsze informacje na temat tego, kiedy może on zadebiutować na platformach VOD.

Jak wynika ze słów producentki Emmy Thomas, okienko na debiut Oppenheimera w sieci otworzy się 1 listopada. Odpowiedzialni za produkcję nie chcą jeszcze wycofywać jej z kin, gdyż wciąż przynosi ona wpływy - m.in. z kluczowej dla niej sieci IMAX. Przypomnijmy, że mająca kinową premierę w tym samym dniu Barbie od tygodnia dostępna jest już na VOD.

O Oppenheimerze w samych superlatywach wypowiedzieli się też giganci współczesnego kina, Denis Villeneuve i Paul Thomas Anderson. Oto przemyślenia pierwszego z nich na temat ekranowej opowieści Nolana:

Już w trakcie pierwszego seansu wiedziałem, że to arcydzieło, ale to, gdzie ten film znajduje się teraz w box office, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. To przecież trzygodzinny film o ludziach rozmawiających o fizyce jądrowej. (...) Przyszłością kina są IMAX i wielkie formaty. Widzowie chcą przeżyć coś, czego nie dostaną w domu, czego nie zaoferuje im żadna platforma streamingowa. Chcą uczestniczyć w wydarzeniu. Fakt, że takie filmy jak Oppenheimer trafiają na wielkie ekrany i stają się właśnie tym wydarzeniem, rzuca nowe światło na pogląd, iż mamy tu do czynienia z niesamowitą formą sztuki, której należy doświadczyć w kinach, a nie żadnym produktem.

Nad Oppenheimerem rozpływa się także Anderson:

Kiedy filmowiec z tak mocną pozycją jak Chris wskazuje na ciebie palcem i mówi, dokąd masz pójść, to się go słuchasz - a widzowie dzięki takiemu podejściu zostają nagrodzeni. Znam prywatnie kilku kinomanów, którzy przejechali całą drogę z El Paso do Dallas, aby zobaczyć Oppenheimera na największym ekranie - ich podróż to 18 godzin w dwie strony. Obejrzenie tej produkcji w kinie jest po prostu lepszym doświadczeniem. Niektórzy ludzie mają już dość konfrontacji z takimi pytaniami jak: "Po co miałbym iść do kina, skoro to będzie później w telewizji?". Już nie musicie na nie odpowiadać. Oppenheimer na tym polu stał się naturalnym środkiem leczniczym.

