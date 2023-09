Oppenheimer bije kolejny rekord w box office. Najbardziej kasowa biografia w historii

materiały prasowe

Według szacunków wraz z końcem trwającego weekendu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana będzie mieć na koncie 912 mln dolarów. Oznacza to, że hit Christophera Nolana bije rekord i staje się najbardziej kasowym filmem biograficznym w historii. Tym samym pokonuje Bohemian Rhapsody z 2018 roku, który ma na koncie 910,8 mln dolarów.

Oppenheimer - box office

Co prawda, w ostatnich tygodniach zakładano, że maksymalny poziom tego filmu to 900 mln dolarów, teraz nikt już nie jest tego taki pewny. Zaczyna się spekulować, że ku zaskoczeniu wszystkich analityków Oppenheimer ma prawdziwą szansę przebić milliard dolarów. To byłby nie lada wyczyn dla dramatu o twórcy bomby atomowej, który trwa trzy godziny i jest w pełni oparty na dialogach. A do tego ma wyższą kategorię wiekową, która częściowo ogranicza wpływy w box office.

Przypomnijmy, że jest to też trzeci najbardziej kasowy film 2023 roku po Barbie oraz Super Mario Bros. Film. Jest też wysoko w rankingu produkcji Nolana, ale tam na pierwszych miejscach wciąż są Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje. Oba lekko przekroczyły miliard dolarów.