Xbox Game Pass nie zwalnia tempa. Hity w lutowej aktualizacji usługi

Xbox Game Pass regularnie wzbogacane jest o nowe produkcje, co jest jedną z największych zalet tej usługi. Gracze raczej nie mogą liczyć na nudę, bo każdego miesiąca do cyfrowej biblioteki trafiają kolejne interesujące tytuły. Nie inaczej będzie też w lutym. Microsoft ujawnił trzy ciekawe gry, które wkrótce trafią do subskrybentów.

Od 6 lutego gracze będą mogli zapoznać się z Final Fantasy XV, do tej pory najnowszą odsłoną popularnej serii gier jRPG. Tytuł ten zebrał całkiem niezłe oceny, a od premiery doczekał się też kilku dużych aktualizacji z nową zawartością i poprawkami pewnych mankamentów. Tego samego dnia w usłudze pojawi się też Wolfenstein Youngblood, spin-off cyklu, w którym gracze wcielają się w córki B.J. Blazkowicza. To także dobra propozycja dla osób szukających czegoś umożliwiającego zabawę w kooperacji. 13 lutego w Xbox Game Pass pojawi się natomiast Death Squared. To niezależna gra logiczna od SMG Studio, również oferująca możliwość rozgrywki w trybie co-op.

Są jednak też i gorsze wieści - wkrótce z Xbox Game Pass zniknie kilka gier. Wśród nich znajdą się m.in. RAGE oraz Shadow of the Tomb Raider.