Ori and the Will of the Wisps - twórcy zakończyli prace nad grą

Ori and the Will of the Wisps osiągnęło już tak zwany "złoty" status. Oznacza to, że sama gra jest już w pełni ukończona, a twórców czeka teraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z przygotowaniem jej do sprzedaży. Gracze mogą być więc spokojni o jej datę premiery, bo w tej kwestii raczej nic nie powinno się już zmienić i w nowe dzieło Moon Studios zagramy zgodnie z planem, czyli 11 marca 2020 roku.

Twórcy postanowili pochwalić się swoim sukcesem w mediach społecznościowych. Na Twitterze opublikowali zdjęcie wraz z gratulacjami dla całego zespołu, który tworzył grę.

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team. Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGame https://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn — Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020

Ori and the Will of the Wisps to kontynuacja gry platformowej z 2015 roku. Tytuł autorstwa Moon Studios spotkał się z uznaniem ze względu na wymagającą, ale sprawiedliwą rozgrywkę, a także przepiękną oprawę audiowizualną.