PS5 - Sony rejestruje znak towarowy w Europie. Prezentacja konsoli coraz bliżej?

PS5 nadal nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane, ale trzeba przyznać, że Sony potrafi budować napięcie i wzbudzać zainteresowanie u fanów marki PlayStation. Kolejne szczegóły są ujawniane stopniowo, przez co nawet tak drobne rzeczy, jak przedstawienie logo sprzętu, spotykają się z bardzo entuzjastycznymi reakcjami. Teraz zaś do sieci trafiła informacja, że japońska firma 27 stycznia zarejestrowała znak towarowy "PS5" w Federalnym Instytucie Własności Intelektualnej w Szwajcarii. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że znak ten zarejestrowano w Japonii znacznie wcześniej, bo już w roku 2006, teraz po prostu zdecydowano się na powtórzenie tego również w Europie.

Niektórzy uważają, że taki krok to dopełnienie ostatnich formalności przed oficjalną prezentacją, na której poznamy wygląd, cenę i dokładną datę premiery PS5. Podobnie zresztą wyglądało to przy zapowiedzi PlayStation 4. Przypominamy, że nieoficjalne informacje i branżowe przecieki wskazują na to, że stosowne wydarzenie odbędzie się w pierwszej połowie lutego, ale Sony jak na razie nie skomentowało tych doniesień. Jedno jest pewne: na taki event nie powinniśmy już długo czekać.