Resident Evil 8: wilkołaki oraz powrót Ethana i Chrisa. Plotki o nowej grze Capcomu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Resident Evil 8 nie zostało jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale fani serii są przekonani, że jest to jedynie kwestią czasu. W sieci zaś pojawiły się plotki, które mają dotyczyć nowej części tego popularnego cyklu. Wynika z nich, że głównym bohaterem ponownie będzie Ethan Winters, czyli protagonista "siódemki". Powrócić ma również Chris Redfield.

Akcja nowej produkcji ma zostać umiejscowiona gdzieś w Europie, w śnieżnej scenerii. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że tym razem graczom przyjdzie zwiedzić tereny wiejskie i zamek, a klimat może przypominać ten z Resident Evil 4. Jednym z nowych rodzajów przeciwników mają być potwory przypominające wilkołaki. Nie zabraknie także monstrum ścigającego głównego bohatera i tym razem miałaby być to zjawa, która znika po trafieniu kulą.

Wszystko to brzmi dość nieprawdopodobnie, ale warto przypomnieć, że podobnie wyglądało to w przypadku Resident Evil 7. Wtedy plotki mówiły o stworach o nazwie Molded, zmiennokształtnych istotach z czarnej substancji, które również nie wydawały się pasować do klimatu gry.

Powyższe informacje mają pochodzić z pokazu gry, który swego czasu zorganizował Capcom. Według jednego z insiderów, są one jednak nieaktualne i dotyczą wersji, która ostatecznie trafiła do kosza, a prace nad nią rozpoczęły się od nowa. Jak faktycznie będzie wyglądać Resident Evil 8? Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać do oficjalnej zapowiedzi.