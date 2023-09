Origin - zwiastun filmu o rasizmie w USA. W głównych rolach Aunjanue Ellis-Taylor i Jon Bernthal

fot. Neon // ARRAY Filmworks

Origin to film w reżyserii Avy DuVernay, która napisała również do niego adaptowany scenariusz. W głównych rolach występują Aunjanue Ellis-Taylor i Jon Bernthal. Produkcja miała premierę podczas festiwalu filmowego w Wenecji. DuVernay jest pierwszą czarnoskórą reżyserką z USA, której obraz znalazł się w konkursie tej prestiżowej imprezy.

Origin inspirowany jest życiem i twórczością Isabel Wilkerson, laureatki nagrody Pulitzera (w tej roli Ellis-Taylor). Fabuła opowiada o tym, jak wyrusza na ścieżkę dochodzeń i odkryć po osobistej tragedii, co zaowocowało napisaniem książki pt. Caste: The Origin of Our Discontents. Książka opisuje rasizm w Stanach Zjednoczonych jako aspekt systemu kastowego. Wilkerson robi to, porównując doświadczenia kolorowych Amerykanów z systemami kastowymi Indii i nazistowskich Niemiec oraz bada wpływ kast na kształtowane przez nich społeczeństwa i ich obywateli.

Ava DuVernay powiedziała:

Czasami piękno nie wygląda pięknie. Czasami piękno to odkryta prawda i wyciągnięta z tego lekcja. Praca nad Origin była niezwykłą, skomplikowaną podróżą, która ujawniła swoje piękno zarówno w dobrych, jak i trudnych czasach. Ten film zmienił sposób, w jaki myślę o mojej pracy, życiu, miłości i istnieniu.

Reżyserka doceniła również współpracę z Aunjanue Ellis-Taylor, producentem Paulem Garnesem, operatorem Mattem Lloydem i montażystą Spencerem Averickiem. Przyznała, że proces kręcenia tego filmu odzwierciedla podróż głównej bohaterki filmu. Dodała, że Isabel Wilkerson odnajduje piękno w okiełznaniu odwagi, ignorowaniu krytykantów i przekształceniu traumy w triumf.

W sieci pojawił się zwiastun filmu Origin, który prawdopodobnie będzie mieć kinową premierę jeszcze w 2023 roku.

Origin - zwiastun

Origin - zdjęcia

Origin

Origin - obsada

Oprócz Bernthala i Ellis-Taylor w filmie występują: Niecy Nash-Betts, Ver Farmiga, Audra McDonald, Nick Offerman, Blair Underwood, Finn Wittrock, Jasmine Cephas-Hones i Connie Nielsen.