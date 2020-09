Orlęta - ruszyły zdjęcia do nowego filmu WFDiF. Opowie o agresji wojsk sowieckich w 1939

fot. WFDiF, screen z vimeo z making of

Jak donosi Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, właśnie rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu zatytułowanego Orlęta. Będzie to pierwszy film opowiadający o agresji wojsk sowieckich 17 września 1939. Krzysztof Lukaszewicz odpowiedzialny jest za reżyserię, on też napisał scenariusz nadchodzącej produkcji.

Akcja filmu rozgrywać będzie się we wrześniu 1939 roku w Grodnie, w którym to cywile, młodzież szkolna oraz harcerze dołączają do walki z agresorem. Film ukaże wojnę z Sowietami z punktu widzenia dwunastoletniego chłopca. Głównym bohaterem będzie bowiem pochodzący z żydowskiej rodziny Leoś Rojst, dla którego walka z wrogiem stanie się okazją do pokazania własnego patriotyzmu oraz bohaterstwa.

W obsadzie nowej produkcji WFDiF znaleźli się m.in. Jowita Budnik, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Wit Czarnecki oraz Antoni Pawlicki.

Poniżej możecie obejrzeć making of z powstającego filmu.

Autorem zdjęć do filmu Orlęta będzie Tomasz Wójcik, a rolę producenta objął Maciej Stanecki. Produkcja powstaje w koprodukcji z Telewizją Polską oraz dzięki współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.