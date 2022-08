Orville - zwiastun finału 3. sezonu. To będzie dziwaczne

fot. materiały prasowe

3. sezon Orville'a zmienił ten serial na wielu poziomach. Stał się on poważniejszy, mniej w nim humoru, od którego seria zaczynała. Według krytyków 3. sezon ma 100% pozytywnych recenzji. Widać, że zmiana ze stacji FOX na platformę Hulu przyniosła twórcy więcej swobody. Dzięki temu odcinki są dłuższe (każdy ponad godzinę), a ich konstrukcja nie musi być sztucznie dopasowywana do przerw reklamowych. Do tego dostał większy budżet.

Orville - zwiastun finału 3. sezonu

9. odcinek był epicki w skali rozmachu dzięki niesamowitej bitwie kosmicznej. Co twórcy mogą przygotować na ostatni odcinek? Zwiastun zaskakująco zapowiada więcej... humoru. Czy w istocie będzie to zabawny odcinek po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego? Na razie nie podjęto decyzji, czy powstanie 4. sezon Orville'a.

Emisja finału 3. sezonu w czwartek 4 sierpnia 2022 o 9;00 w Disney+.