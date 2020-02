Oscary 2020 - Eminem na scenie. Ależ petarda! Zobaczcie występ

Podczas ceremonii, na której rozdano Oscary 2020, na scenie zupełnie nieoczekiwanie pojawił się Eminem, który wykonał nagrodzony już statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej w 2003 roku utwór "Lose Yourself" ze ścieżki dźwiękowej filmu 8 Mila. Występ rapera był tak energetyczny, że nie tylko porwał wszystkich zgromadzonych na sali, ale i niemalże natychmiast zyskał w sieci olbrzymią popularność. Warto w tym miejscu nadmienić, że wszystkie przekleństwa z tekstu w trakcie transmisji zostały zagłuszone.

Wśród osób, które w trakcie występu Eminema śpiewały lub kołysały się w rytm utworu, znaleźli się m.in. Martin Scorsese, Idina Menzel, Billie Eilish czy Kelly Marie Tran. Sam raper po zejściu ze sceny na swoim koncie na Twitterze napisał: "Zobaczcie, gdybyście mieli jeszcze jedno podejście, gdybyście mieli jeszcze jedną możliwość... Dziękuje Akademii za zaproszenie mnie. Wybaczcie, że zajęło mi aż 18 lat, aby tu dotrzeć".

Eminem odniósł się w ten sposób do ceremonii z 2003 roku, na której "Lose Yourself" z 8. mili zostało nagrodzone w kategorii Najlepsza piosenka. Wokalista nie zjawił się jednak na gali, a nieco wcześniej zapewniał, że w jego ocenie nie ma większych szans na wygraną.

Zobaczcie fragmenty występu:

Eminem with a SURPRISE #Oscars performance of "Lose Yourself," the 2003 Academy Award winner for Best Original Song pic.twitter.com/gpnrsfrTCj

Clowns on Twitter are posting reaction pictures of people apparently being "confused" about Eminem performing at the #Oscars. That's not what happened though. They was loving it. Only legends get this level of respect: pic.twitter.com/GOkn5R3DZg

— Joaquin Phoenix's Oscar (@LDR_______) February 10, 2020